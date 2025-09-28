La presencia de un dron obliga a desviar vuelos en un aeropuerto canario
Tres aviones que viajaban a Fuerteventura desde Sevilla, Gran Canaria y Santiago de Compostela se vieron afectados
E. D. / L. P.
La presencia de un dron en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en durante la mañana de este domingo, 28 de septiembre, a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria.
Según informaron los controladores aéreos en sus redes sociales, este aparato provocó que se produjeran esperas por seguridad en el tráfico de llegada y se mantuvieran en tierra temporalmente los vuelos interinsulares que viajaban a Fuerteventura.
En concreto, los desvíos se produjeron a las islas de Lanzarote y a Gran Canaria.
Vuelos afectados
Los vuelos afectados por la presencia de un dron en el aeródromo isleño han sido uno de Binter Canarias procedente de Gran Canaria, un Ryanair que viajaba desde Santiago de Compostela y avión de Vueling que partió de Sevilla.
Los controladores también han informado de que cursaron el correspondiente aviso a la Guardia Civil.
Pocas horas después, el aeropuerto comenzó a operar con normalidad, según recoge Europa Press.
