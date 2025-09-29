La biodiversidad en Canarias: así es como una planta puede sostener todo un ecosistema sin que nadie lo sepa

No hace falta ver la raíz para que un árbol se mantenga en pie. Ni conocer los nombres de todas las especies para entender que, sin ellas, el mundo se tambalea. En Canarias, la biodiversidad no es solo un conjunto de plantas raras y animales peculiares. Es una red viva, ancestral, invisible, tejida a lo largo de millones de años, donde cada pieza aunque parezca insignificante cumple una función vital.

Eduardo Martín, biólogo y defensor incansable del patrimonio natural canario, lo explica con claridad: “La biodiversidad no es un catálogo de especies. Es una red donde cada organismo está conectado con otros, pero también con el clima, el agua o el viento. Es un engranaje completo”.

No es más, es mejor conectado

La idea de que cuantas más especies haya, mejor, es una visión incompleta. “Aquí en Canarias solemos pensar que más es mejor, pero no es solo eso. Imagina las miles de especies que tenemos en nuestras islas y que muchas de ellas apenas conocemos. Están ahí, quietas, sin molestarse unas a otras, pero profundamente interrelacionadas”, comenta el biólogo.

La riqueza canaria no está solo en la cantidad, sino en la singularidad. Existen especies que solo habitan en este archipiélago, y aún más porque las relaciones que establecen entre sí tampoco se repiten en ningún otro lugar del mundo.

Relaciones exclusivas que no se pueden copiar

Algunas conexiones son tan únicas como frágiles. La abeja negra de Canarias, por ejemplo, se relaciona directamente con el tajinaste del Teide. Los mosquiteros ayudan a polinizar la cresta de gallo, y los cuervos dependen de la sabina canaria para alimentarse y refugiarse.

“Cuando alguien decide trasplantar una especie endémica de un lugar a otro para construir, creyendo que es solo una plantita, está ignorando el verdadero funcionamiento de la biodiversidad”, alerta Martín. “No se trata de mover una ficha en el tablero. Puede que muchas otras especies dependan de ella y ni siquiera lo sepamos”.

Cada especie que se pierde, debilita todo el sistema

Proteger la biodiversidad, insiste el biólogo, no es cuidar solo lo bonito o lo visible, sino también esa planta que parece inútil, ese hongo que nadie nombra o ese insecto que pasa desapercibido. Cualquiera de ellos puede sostener una relación clave en el ecosistema. “Del más discreto puede depender el equilibrio de todo lo que le rodea”.

Y ese equilibrio está en peligro, pues las principales amenazas en Canarias son de origen humano: urbanismo descontrolado, introducción de especies invasoras, tráfico desregulado en espacios protegidos, vertidos, deforestación, sobrepesca y presión turística masiva sobre hábitats frágiles.

Canarias es la única comunidad autónoma con cuatro parques nacionales y alberga más de la mitad de las especies vegetales endémicas del Estado. Pero esa riqueza está en riesgo si no se comprende que no basta con conservar paisajes, sino preservar relaciones ecológicas.

Cada vez que un todoterreno pisa fuera de senderos, cada planta arrancada para un selfie o cada construcción levantada sobre hábitats naturales rompe hilos invisibles que han tardado siglos en trenzarse. “Vivimos en un entorno frágil y único que muchísimos queremos conservar, aunque otros estén empeñados en destrozarlo”, resume Eduardo Martín. “Reivindicar, cuidar y proteger nuestra biodiversidad es la única manera de que Canarias siga siendo un territorio único”.