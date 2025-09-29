Las empresas públicas elevan la morosidad de la Administración

Las empresas públicas, tanto autonómicas como locales, siguen manteniendo unos elevados índices de morosidad a tenor de los últimos datos que maneja el Ministerio de Hacienda. El periodo medio de pago a los proveedores por parte de las administraciones canarias se ha reducido y una buena parte de ellas están por debajo de los 30 días que marca la ley, aunque, sin embargo, también hay ayuntamientos que mantienen una alta morosidad con las empresas que les suministran servicios o con las que contratan obras y otro tipo de trabajos.

Diferencias en el ámbito autonómico

Los datos del mes de agosto reflejan que el plazo medio en el que la Comunidad Autónoma paga las facturas es de 18,67 días. Pero se trata de una media porque, al poner la lupa sobre las diferentes entidades, empresas y ámbitos de la Administración autonómica, hay diferencias notables.

Dos de las empresas más importantes de la Comunidad Autónoma superan el límite legal de los 30 días. Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de Canarias SA (Gesplan) se está convirtiendo en la macroempresa autonómica con más de 2.000 empleados y que en breve asumirá también las competencias en materia de emergencias. Los datos de agosto reflejan que el periodo medio de pago mensual de Gesplan es de 65,8 días, el doble de lo que marca la normativa.

Por su parte, otra empresa potente como es Cartográfica de Canarias SA (Grafcan) tiene una morosidad de 49,7 días de media. Pero la empresa autonómica que tarda más en pagar sus facturas es Asistencia Integral Tributaria SA (Asista Canarias), la antigua Grecasa dependiente de Hacienda, con 114,5 días.

El Parlamento de Canarias tampoco cumple con sus facturas, con 41,3 días de media para abonarlas

También la Radio Pública de Canarias (41 días) y la Agencia de Protección del Medio Natural (31,4 días) se encuentran por encima de la media.

El Parlamento y la Administración General

Dentro de la estructura autonómica se encuentra el Parlamento de Canarias, que aparece como incumplidor con la ley del pago medio a proveedores, ya que cuenta con una media de 41,3 días y una ratio de operaciones pendientes de pago de 90,1.

La Administración General de la Comunidad Autónoma roza el límite legal con 27,7 días, mientras que la mejora es significativa en el Servicio Canario de Salud (SCS), que en etapas anteriores tenía una alta morosidad que lastraba al resto de la Administración regional. Los últimos datos son de 16,7 días.

Panorama en los ayuntamientos

En el caso de las corporaciones locales y sus entidades dependientes, el panorama es diverso. La situación ha mejorado ostensiblemente y hay ayuntamientos como el de Telde, que ha logrado reducir el tiempo medio de pago de sus facturas de forma significativa. La Corporación teldense sigue por encima de la media, con 39 días, pero nada que ver con los 236 días que tenía hace unos meses.

Valsequillo, Tinajo y Arico con los ayuntamientos más morosos, según los datos de Hacienda

El ayuntamiento más moroso de Canarias es el de Valsequillo, con una media de 258 días, seguido de Tinajo (167), Arico (120), Artenara (119) y El Tanque (102).

Entre los cuatro municipios más habitados de las Islas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene una morosidad hasta el mes de julio de 44,5 días, lastrado también por sus empresas públicas como Geursa, con 80 días de demora, además de Promoción y Turismo.