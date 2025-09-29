Ofensiva canaria para 'arrancar' al Estado los 303 millones que debe

El Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero se comprometió con la Comunidad Autónoma a transferir 396 millones de euros previstos para la financiación actual. A día de hoy, el Estado solo ha ingresado en las arcas canarias 93 millones de euros -el 23%- y adeuda 303 millones. Por este motivo, el Gobierno que preside Fernando Clavijo va a "apretar y subir la presión" para lograr que antes de final de año la deuda estatal haya sido desembolsada o, en el peor de los casos, sea satisfecha al 93% o 95%, que es la cifra que "al final se transfirió en 2024 gracias a la presión que se ejerció" desde las Islas a Moncloa.

Así se desprende de un informe que Clavijo pidió a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, y que este lunes debatió el Consejo de Gobierno, motivo por el que el viceconsejero de Presidencia y portavoz del gabinete, Alfonso Cabello, fue claro al término de la reunión: "Canarias no puede dejar de pelear por cada uno de esos euros".

Además, Cabello recordó que esos 396 millones "es menos dinero del que Canarias debería recibir", ya que la ausencia de presupuestos del Estado en 2024 y 2025 "ha impedido que se produzca una actualización", aunque no pudo cuantificar de forma exacta cuantos millones más debería haber recibido el Archipiélago en los dos últimos años.

