Vueling refuerza las conexiones entre Canarias y la Península para la temporada de invierno

La aerolínea de bajo coste Vueling, del grupo IAG, ha programado 15,7 millones de asientos en toda su red para la temporada de invierno (entre finales de octubre y finales de marzo), 400.000 plazas más que refuerzan las rutas hacia Canarias y las Islas Baleares.

Vueling ha puesto el foco en las conexiones entre la Península y las Islas Canarias, donde se han programado un 6% de asientos adicionales con más de dos millones de plazas, y hacia Baleares, con 765.000 asientos y un incremento interanual del 5 %, ha explicado la aerolínea catalana en un comunicado.

En Barcelona, su base principal, Vueling ha programado más de 10 millones de asientos, el mayor programa de invierno de la aerolínea en El Prat.

La compañía ha reforzado las conexiones con las Islas Canarias, donde ha sumado cerca de un 6% más de asientos durante invierno desde Barcelona, en el que el aeropuerto de El Prat dispondrá de más conectividad internacional durante esa temporada, con refuerzo en las frecuencias a París, y también hacia Bélgica, Portugal y el norte de África.

El Prat estrenará las conexiones a Liubliana, Agadir (Marruecos) y Estrasburgo (Francia), además de prolongar todo el invierno las rutas a Esauira (Marruecos), Tirana y Córdoba, y recuperará la conexión con Valladolid.

Vueling se centra en Canarias y Baleares

En lo que se refiere a las Islas Canarias, reforzará la conectividad con la Península, con dos millones de asientos ofertados en invierno, un 6% más que en 2024 que se traduce en 115.000 asientos más para conectar Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura con nueve destinos de la Península.

En Baleares, la aerolínea ha programado más de dos millones de asientos en invierno: ofertará más de 1,4 millones de plazas en Palma, con un 12 % el número de plazas más en invierno, respecto al mismo periodo del 2024. Por su parte, también reforzará su presencia en Ibiza.

En Bilbao, la aerolínea dispondrá de 22 rutas en invierno y ha programado más de 1,3 millones de asientos, mientras que en Alicante la oferta supera el millón de plazas, un 15 %, con refuerzo en las conexiones a Ámsterdam, Bruselas, Orán (Argelia), Árgel, Cardiff, Londres-Gatwick, París-Orly y Barcelona

En Sevilla, por su parte, ofertará 13 rutas en invierno, reforzando así las frecuencias en las rutas a Barcelona, Bilbao, Tenerife-Norte, Las Palmas, Palma, París-Orly o Londres-Gatwick, mientras que Málaga dispondrá de 14 conexiones en invierno y 1,2 millones de asientos, con frecuencias extra a Barcelona, Palma, Santiago o París-Orly.