Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega
El vuelo partió posteriormente y llegó a su destino sin incidencias
E. D. / L. P.
Las incidencias en los aviones están a la orden del día. Desde las ocasionadas por fallos técnicos, a problemas médicos de los pasajeros o algún viajero conflictivo.
Sin embargo, la sucedida este martes en el aeropuerto de Gran Canaria ha sido aún más curiosa. Un perrito ha sido el causante de que un avión que viajaba hacia Granada haya tenido que volver a su aeródromo de salida.
En concreto, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, "un perrete revoltoso en bodega se ha escapado de su transportín".
Sin incidencias
Según se puede ver en la web de Flightradar24, el afectado fue un vuelo de Binter que partió a las 07:43 horas de Gran Canaria, donde volvió a aterrizar a las 08:20 horas.
Los controladores aéreos aclaran en sus redes que el avión pudo despegar posteriormente y llegar a su destino sin incidencias.
- Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- En este hotel de Canarias cambió por completo la historia de España: así se encuentra la habitación donde durmió Franco la noche anterior a que estallase la Guerra Civil
- Fernando Canellada, nuevo director de LA PROVINCIA
- El Gobierno de Canarias publica la convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2025
- Turismo da cinco años a los ayuntamientos para delimitar sus áreas de acampada
- El nuevo equipo directivo de la redacción de LA PROVINCIA
- Canarias se levanta contra la importación de papa de Israel