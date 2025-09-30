Bienestar Social y FEMEPA formarán a jóvenes migrantes extutelados para facilitar su acceso al empleo

Facilitar, auspiciar y potenciar la formación para el empleo de jóvenes menores migrantes extutelados por el Gobierno de Canarias es el objetivo principal del convenio de colaboración rubricado entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la viceconsejería de Bienestar Social, y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) en el marco del programa Urdimbre. Retos hacia el empleo.

"A través de este programa, buscamos acompañar la transición a la vida adulta de las y los menores migrantes que llegan hasta nuestras costas sin la compañía de una persona adulta, para que, una vez cumplan su mayoría de edad, puedan desarrollar un proyecto de vida a través del acceso a la formación y al empleo, a la vez que se ofrece mano de obra formada a los sectores económicos del Archipiélago más demandantes de trabajadores cualificados", afirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, quien recordó que desde su departamento se están impulsando estos acuerdos con diferentes sectores y grupos empresariales de las islas "que ya comienzan a arrojar sus primeras cifras positivas como la integración al mercado laboral de medio centenar de chicos en Fuerteventura".

Por su parte, la presidenta de FEMEPA, Patricia Jiménez, afirmó que "desde Femepa valoramos el convenio con la Viceconsejería de Bienestar Social como una alianza público-privada que favorece la formación e inserción laboral de menores migrantes y jóvenes extutelados/as en la provincia de Las Palmas. Confiamos en que esta colaboración con el Programa Urdimbre contribuya a cubrir necesidades de mano de obra cualificada en nuestros sectores industriales y refuerce el compromiso empresarial con la responsabilidad social y la integración."

Reserva de plazas

Entre las acciones que se contemplan en el acuerdo la reserva de plazas en acciones formativas para el empleo, formación en alternancia con el empleo y acciones con compromiso de contratación impulsadas por FEMEPA y la puesta a disposición de las agencias de colocación gestionadas por la Federación empresarial para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas menores migrantes una vez cumplan su mayoría de edad.

Además, los jóvenes extutelados podrán acceder a los cursos de formación impartidos por FEMEPA a fin de trazar itinerarios personalizados de inserción, especialmente en las formaciones de telecomunicaciones, fontanería y climatización.

El convenio contempla la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector en la que se detecten puestos con alta demanda de mano de obra y presentarlo a la Viceconsejería para orientar, tanto la formación como la inserción de menores migrantes.