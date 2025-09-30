Canarias busca vías para complementar 41.761 pensiones no contributivas ante el freno del Estado
El Gobierno regional trabaja ya en una alternativa para sumar al menos 100 euros mensuales a la ayuda para jubilados y por invalidez, mientras reclama a Madrid la reforma legal para dar esta compensación sin poner en riesgo la prestación
Tres años después de aprobarse la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), el desarrollo reglamentario para complementar las pensiones no contributivas (PNC) continúa sin hacerse efectivo. El Gobierno de Canarias sostiene que no puede aplicar la ayuda adicional –de al menos 100 euros mensuales– prevista en el artículo 43 de la norma, mientras el Estado no modifique la Ley General de la Seguridad Social para garantizar por escrito que ese ingreso no se computará ni pondrá en riesgo la pensión.
La Consejería de Bienestar Social trabaja ya en alternativas «reales» para poder complementar las PNC a nivel autonómico, debido a que el Gobierno central mantiene bloqueado el cambio normativo necesario. En las Islas, a agosto de este año, el número de pensionistas no contributivos ascendía a 41.761: 16.336 por invalidez, con una prestación media de 606 euros, y 25.425 por jubilación, con 574 euros.
Cuantías inferiores
Todos reciben cuantías inferiores al Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal o a la propia RCC, cuyos importes están equiparados. La Renta Canaria establece las prestaciones según la unidad familiar, con una horquilla que va desde 658 euros para un adulto solo hasta 1.594 euros para una persona con cuatro menores a su cargo.
El Gobierno canario ha mantenido, sin éxito, reuniones con la Secretaría de Estado y la Dirección General de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para impulsar la modificación del texto de la ley estatal, explica la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Ejecutivo regional, Elisabet Santana.
Congreso de los Diputados
Recuerda que esta demanda fue aprobada en abril de 2024 en el Congreso de los Diputados a través de una moción presentada por Cristina Valido (CC), que fue respaldada por todos los grupos salvo Vox, aunque el Ejecutivo central sigue sin concretar los cambios legales.
La Renta Canaria de Ciudadanía, aprobada por los pelos a final de la legislatura pasada, como compromiso del Pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), dejó para desarrollo reglamentario complementar las pensiones no contributivas, entre otras cuestiones, como ayudas a los estudios y a la vivienda.
Alternativa inmediata
Ante la falta de avances con el Estado, Canarias se ha decantado por buscar una alternativa inmediata «con la calculadora en mano» para aumentar estas pensiones desde la RCC sin necesidad de modificar la ley estatal, según Santana. En estos momentos, el Ejecutivo se encuentra inmerso en «esa batalla», analizando el margen económico disponible para otorgar la ayuda sin poner en peligro la prestación.
Medida real
Se trata de una medida real y «no a largo plazo», que se ingresaría de oficio en la nómina de los pensionistas sin que tuvieran que presentar nuevas solicitudes, indica Santana. Canarias es la única comunidad autónoma que ha propuesto la modificación de la ley a nivel estatal.
Cuando se aprobó la moción del Congreso, la Consejería calculó que este complemento a las pensiones no contributivas por la Renta Canaria de Ciudadanía podría tener un coste de unos 51,6 millones de euros, pero no movió ficha esperando a la modificación estatal, y de eso hace ya un año y medio.
Vivienda y estudios
Además de las PNC, quedan pendientes otros desarrollos reglamentarios de la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, como los complementos económicos a la vivienda y a la educación, recogidos en el artículo 42 de la norma. Actualmente, su desarrollo se encuentra en fase de estudio y coordinación con las consejerías competentes, asegura Santana. A su juicio, la Consejería de Bienestar Social no puede «caminar sola en esto», ya que debe asegurarse de no duplicar medidas ni regular acciones que no estén alineadas con el trabajo que realizan Educación y Vivienda en la atención a personas vulnerables.
«Es necesario ver qué están haciendo los compañeros de Educación y Vivienda, ya que estos complementos deben adaptarse a las circunstancias actuales», subraya. En cuanto a las ayudas de emergencia –como alquiler o recibos de agua y luz–, estas ya se financian a través del Plan Concertado y de las prestaciones básicas de servicios sociales que gestionan los ayuntamientos. La Consejería cofinancia a los 88 municipios con 42 millones de euros para apoyar estos servicios, remarca.
Primer desarrollo normativo
El Gobierno acaba de sacar a exposición pública –hasta el 16 de octubre– el primero de los desarrollos normativos de la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía que regula el acceso a programas y servicios de inclusión social o inserción laboral. Su objetivo es dar un salto cualitativo: no solo agilizar el acceso inmediato a la renta para personas afectadas por catástrofes, atentados, pandemias, sinhogarismo, violencia de género o separaciones con pérdida de vivienda, entre otras situaciones, sino también unificar los procesos para que las familias vulnerables reciban la ayuda en todo el Archipiélago.
Hasta ahora, los ayuntamientos aplicaban criterios distintos para otorgar la renta, pero este primer reglamento establece un marco homogéneo para el diagnóstico social, el plan de atención personalizado y el informe social en todas las islas, además de reforzar la coordinación interadministrativa con ayuntamientos y otros sistemas de apoyo.
104 millones para 13.000 familias
La idea es que el itinerario de acompañamiento social sea multidisciplinar y sirva como una palanca de inclusión y autonomía que articule itinerarios de empleo, vivienda, salud o educación en coordinación con otras administraciones, explica Santana.
La Renta Canaria de Ciudadanía ha pasado de 50 millones de euros en 2021 a más de 104 millones en 2025, duplicando la inversión y atendiendo a casi 13.000 hogares.
