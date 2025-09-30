Canarias gestionará 10 millones de la Unión Europea para cofinanciar proyectos en siete países africanos a través del programa MAC

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha firmado este martes un acuerdo con la directora general de la DG Regio, Themis Christophidoux, por el que se traspasan 10 millones de euros a Canarias para cofinanciar proyectos en siete países africanos en el marco del programa Interreg-MAC.

Estos fondos adicionales procedentes del NDICI, el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI por sus siglas en español) vienen a paliar la reivindicación de los países socios de África de tener mayor protagonismo en la gestión de los fondos, ya que el programa Interreg-MAC no permite que los socios africanos puedan recibir aportaciones financieras directas.

Ahora, con la firma de esta experiencia piloto, los fondos del NDCI servirán para que instituciones de Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mauritania, Senegal y Santo Tomé y Príncipe participen directamente en la financiación de los proyectos que se realicen en sus territorios bajo la supervisión de la autoridad de gestión del programa MAC, que es la Dirección general de Asuntos Europeos, que depende de Matilde Asián.

Para la consejera este cambio de mentalidad, que da un mayor protagonismo al tercer país receptor de los fondos, supone un hito importante para el que se lleva trabajando mucho tiempo. Con esta fórmula, el MAC, que ya es un instrumento de éxito, evoluciona hacia otro más útil y adaptado a los tiempos que corren, buscando mayores sinergias con estos terceros territorios vecinos en busca de mayores beneficios para todos los socios del programa.

El Gobierno de Canarias ya trabaja en la puesta en marcha de los procedimientos de gestión y control necesarios para gestionar estos 10 millones de euros que permitirán la cofinanciación de proyectos en los países socios, de manera ágil sobre una base de reciprocidad y proporcionalidad, que se traduzca en una mayor vinculación y sentido de pertenencia con los proyectos.

Respecto a la finalidad de los fondos, se prevé que sean para cofinanciar proyectos que se correspondan con las prioridades del programa MAC como la transición ecológica, el apoyo al desarrollo de un economía verde o azul, la lucha contra el cambio climático o la prevención de riesgos y gestión de catástrofes, entre otras. La prioridad será siempre la mejora de la competitividad y la calidad de vida de las personas a través de una transformación económica innovadora e inteligente, en la que Canarias, como RUP, tiene mucho que aportar a su entorno.