Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo

Canarias vigila que los jóvenes migrantes no acompañados que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de protección internacional. Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la reunión del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado para abordar los traslados de menores con solicitud de asilo. La tardanza del Gobierno central en ejecutar los traslados, pese al auto del Tribunal Supremo dictado hace seis meses que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo, ha tenido consecuencias directas. Muchos de los chicos han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido trasladados a la Península. Una situación que pone en jaque la eficacia del sistema: "Han tardado tanto en salir hacia la Península que durante el proceso muchos ya han cumplido los 18 años, por lo que estamos muy atentos a que sigan dentro del sistema de protección internacional", afirmó la consejera. Además, recalcó que estos jóvenes, aunque hayan alcanzado la edad adulta, "deben tener prioridad absoluta sobre cualquier otra solicitud, simplemente por el hecho de haber sido menores tutelados".

La crítica de la consejera toma aún más fuerza si se tiene en cuenta que, mientras las derivaciones se realizan a un ritmo que Canarias considera "insuficiente", los niños permanecen en el centro Canarias 50. El recurso, de carácter transitorio y dependiente del Estado, supone un hándicap a los viajes: "Aunque la tensión que percibimos pueda ser mínima, hay un ambiente que los hace dudar. Algunos prefieren incluso volver a los centros de acogida donde estaban alojados previamente", subrayó Delgado. Ante esta tesitura, el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Estado que las entrevistas a menores migrantes no acompañados que han aceptado su traslado a la Península se realicen directamente en los centros donde residen, evitando así el paso por Canarias 50. Esta fórmula ya se ha comenzado a aplicar con las niñas y adolescentes migrantes y, según Delgado, "está funcionando bien": las entrevistas se desarrollan con normalidad y los traslados continúan su curso sin generar retrocesos en la decisión de los menores.

