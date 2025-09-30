Epidemias, volcanes y hambre: el siglo que convirtió a Canarias en un infierno

Hay siglos que parecen escritos con fuego, ceniza y llanto. En la historia de Canarias, pocos periodos han sido tan duros como en el siglo XVIII. Aquel tiempo, muchas veces idealizado desde la distancia, estuvo marcado por la devastación de epidemias, erupciones, hambrunas y hasta el envío forzoso de familias a América. Fue una época en la que el archipiélago bien pudo ganarse, con justicia, el nombre de “Islas desafortunadas”.

Desde la cuenta de divulgación @8canarias_, se ha reabierto el foco sobre esos años oscuros. “Eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor no siempre es verdad”, reflexionan, mientras desgranan una cronología que parece sacada de un manual de catástrofes encadenadas, ya que hubo un momento en que Canarias vivió un infierno real.

La fiebre amarilla: primera gran herida

Todo comenzó en 1701, cuando un barco procedente de La Habana trajo consigo un enemigo invisible: el virus de la fiebre amarilla. Tenerife fue el primer lugar de Europa en sufrir esta enfermedad transmitida por mosquitos, con una mortalidad brutal.

Entre 6.000 y 9.000 personas murieron en pocos meses, lo que suponía hasta el 18 % de la población. Algunos la llamaban “vómito negro”, y según la Real Academia de Medicina de Canarias, sus efectos fueron absolutamente devastadores.

Pero la tragedia no se detuvo ahí. Apenas tres años después, entre 1704 y 1705, tres bocas eruptivas se abrieron en Tenerife: Fasnia, Arafo y Siete Fuentes. Fue solo un adelanto del gran desastre que vendría con la erupción del volcán Trevejo, que en 1706 destruyó por completo el puerto de Garachico, una de las joyas comerciales del archipiélago.

Grabado de Ubaldo Bordano donde se representa la erupción / "La perla de Nivaria"

La Palma, también bajo fuego y enfermedad

En 1712, le tocó el turno a La Palma, con la erupción del volcán del Charco. Dos bocas se abrieron en las laderas de la isla arrojando fuego, piedra y ceniza. Y si el fuego no era suficiente castigo, la isla sufrió seis grandes epidemias en ese siglo, entre ellas una de viruela en 1720 que dejó 104 muertos en solo una semana.

Los brotes se repetían casi como estaciones: viruela, pulmonía, gripes, “puntadas” sin nombre. En 1768, una epidemia catarral mató a 490 personas, lo que llevó a bajar a la Virgen de Las Nieves fuera de su calendario litúrgico habitual, en busca de consuelo.

Lluvia de pétalos al paso de la imagen de la Virgen de Las Nieves / Miguel Ángel Padrón

Motines y tributos de sangre

La desesperación no solo venía del cielo o las entrañas de la tierra. En 1718, en Gran Canaria, estalló el Motín de Agüimes, cuando Francisco Amoreto intentó apropiarse de tierras realengas que pertenecían al uso común. Aquella revuelta fue un estallido de rabia campesina y el origen, por cierto, del nombre actual de Vecindario.

Ese siglo también se vivió la sequía extrema de 1740-1741 en El Hierro, que dio origen a la Bajada de la Virgen de los Reyes. La agricultura se colapsaba, y las plagas de langostas arrasaban cosechas enteras de una punta a otra del archipiélago.

Por si fuera poco, desde 1678, seguía en vigor el llamado “tributo de sangre”, una orden real que obligaba a enviar familias canarias a poblar América. Por cada 100 toneladas de mercancía, cinco familias debían ser embarcadas. Lo que hoy puede verse como emigración voluntaria, entonces era, muchas veces, una huida forzosa del hambre y la miseria.

Y en medio de todo eso, la erupción más larga jamás registrada en Canarias: Timanfaya, que entre 1730 y 1736 arrasó parte de Lanzarote y cambió la geografía de la isla para siempre. Aquel paisaje de lava aún humeante es hoy Parque Nacional, pero nació del dolor.