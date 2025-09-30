El Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad a los presupuestos de Canarias

El Gobierno ha acordado este martes en el Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los presupuestos autonómicos de Canarias del año 2025 por discrepancias con el Ejecutivo canario en dos preceptos sobre la inversión en puertos deportivos y sobre el Servicio Canario de Salud.

Así lo ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que no obstante ha admitido que hay "avances" en las negociaciones con el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo.

En concreto, Torres ha manifestado el rechazo del Ejecutivo a la disposición final cuarta de los presupuestos de Canarias, que establece que el puesto de gerente del Servicio General de la Salud puede compatibilizarse con retribuciones provenientes del sector privado, ya sea trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia.

"Eso incumpliría la ley de presupuestos del año 2023 (...) del mismo modo que también iría en contra del Estado básico y estatal", ha manifestado Torre, que ha avanzado que este es uno de los preceptos donde no ha habido acuerdo con Clavijo y que, tras haber pedido un dictamen al Consejo de Estado, han elevado un recurso al Tribunal Constitucional.