Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha llevado este miércoles un nuevo intento en el Parlamento de Canarias para revertir el "mazazo que para las familias y los pequeños propietarios" supone el contenido de la ley de uso turístico de la vivienda que ya está en trámite de ponencia en la Cámara regional. Es más, han insinuado que la Consejería de Turismo que dirige Jéssica de León, generó a sabiendas un "efecto llamada" durante el proceso de elaboración del texto, sin decretar una "moratoria de nuevas licencias, como nosotros pedimos", para poder justificar la existencia de la ley.

"De las 70.000 viviendas vacacionales dadas de alta, se están dedicando a la actividad 48.000 y, obviamente, con 48.000 no se justifica la ley, pero con 70.000, sí", afirmó en presencia de la propia consejera De León el vicepresidente y abogado de Ascav, Javier Valentín Peñate, en el seno de la Comisión de Turismo.

"No se trata de cómo regular, sino para quién se va a regular y de si realmente van a apoyar y salvar a las familias canarias que se dedican a esta actividad o lo que se está haciendo es sacarlas del mercado para favorecer a los grandes tenedores y hoteleros", espetó la presidenta de Ascav, Doris Merino, a los grupos parlamentarios.

Premisa errónea

Tal y como explicó Peñate al usar datos del Colegio de Economistas de Las Palmas, el proyecto de ley que se quiere aprobar para que entre en vigor en enero es "parte de una premisa errónea", ya que "67% de las viviendas vacacionales en Canarias no son tales, sino apartamentos turísticos y bungalows, con lo que solo el 30% de las restantes son viviendas residenciales".

La totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios insistieron en que la voluntad política es proteger a los pequeños propietarios, pero tanto Peñate como Merino insistieron en que la futura ley va "en dirección contraria".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)