Cervecera de Canarias, comprometida con el consumo responsable

Compañía Cervecera de Canarias conmemora, un año más, el Día Mundial del Consumo Responsable de Cerveza con un amplio programa de actividades dirigido a concienciar a la población sobre la importancia de un consumo responsable.

La directora general de la entidad, Naveen Mehra, destaca que “la apuesta por un consumo responsable y balanceado es una constante que la compañía viene implementando a través de diferentes medidas, como la innovación e inversión en tecnología que dé como resultado cervezas de alta calidad con menor contenido de alcohol, ofreciendo así más opciones de elección para el consumidor”.

Gracias a estos esfuerzos y al aumento de la demanda de los consumidores, la empresa ofrece ahora 13 referencias sin alcohol en diversos formatos, dirigidas tanto al canal de hostelería como al de alimentación.

Este compromiso con la promoción del consumo moderado de cerveza se verá reforzado a través de diferentes acciones previstas principalmente a lo largo del mes de octubre, que estarán dirigidas a los clientes, los consumidores y los propios empleados de la empresa, con el fin de que todos sean cada vez más conscientes de la importancia del consumo responsable, en el que la cerveza puede ser un referente.

En lo que respecta a los consumidores, la primera de las acciones se llevó a cabo en la Universidad de La Laguna, coincidiendo con la ceremonia de bienvenida a los estudiantes al nuevo curso académico, a la que acudió la empresa, destacando la importancia del mensaje del consumo responsable en un ambiente festivo.

Otra de las iniciativas previstas se llevará a cabo con el club de baloncesto Dreamland Gran Canaria, como parte del acuerdo de patrocinio de Tropical. En este caso, durante el partido de baloncesto programado para el 11 de octubre en el Gran Canaria Arena, se instalará un stand en la fan zone, donde se podrán degustar las variedades sin alcohol de Cervecera de Canarias. Además, la imagen de Tropical 0.0 se proyectará en los marcadores del recinto deportivo tanto ese día como el 1 de noviembre.

Gran Canaria Arena / LP/DLP

La campaña también incluirá otras iniciativas, como dar visibilidad a las marcas sin alcohol en los camiones de reparto o lanzar una guía de cervezas sin alcohol producidas por la compañía.

Respecto a los clientes, la empresa reconocerá a los establecimientos de hostelería con una demanda significativa de variedades sin alcohol, obsequiándoles con la Guía del Servicio Responsable en Bares, junto con una placa conmemorativa por su contribución al éxito de la cerveza sin alcohol. Asimismo, en el canal de alimentación, el grupo Jesuman realizará degustaciones de la nueva variedad Corona 0.0 en trece supermercados Tu Alteza, último lanzamiento de la empresa en la sección sin alcohol.

Por otro lado, la celebración del Día Mundial del Consumo Responsable de Cerveza tendrá un impacto especial en los empleados de la empresa, con un seminario web sobre la creciente demanda de variedades sin alcohol y la respuesta de la empresa en este ámbito, que concluirá con una cata de las principales referencias de la empresa.

Con todo ello, la empresa ratifica su compromiso con el consumo y disfrute responsable, que también se traduce en otras acciones que viene desarrollando desde hace tiempo, como el Curso Avanzado de Gestión de Bares y Restaurantes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, del que la entidad es promotora y patrocinadora, y que fomenta el servicio responsable a sus clientes en los establecimientos de hostelería.

Además, la empresa cumple con el código de autorregulación publicitaria del sector cervecero, así como con el código de comunicación comercial responsable, en colaboración con AB InBev, que es más restrictivo que la normativa vigente a nivel nacional.

Sobre Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de cerca de unos 9.000 puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.

Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Corona, Becks, Leffe y Franziskaner, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.