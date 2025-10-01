Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad
El joven iba a ser reubicado en Extremadura en el marco de la declaración de contingencia migratoria
El primer intento de traslado de un menor no acompañado, en el marco de la declaración de contingencia migratoria, ha resultado fallido. El joven, que debía ser trasladado a Extremadura en estos días, finalmente no saldrá de Canarias al haberse confirmado que es mayor de edad. Esta circunstancia obliga a que permanezca en el Archipiélago.
Todo estaba ya preparado para su viaje. De hecho, este martes, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció que Canarias había comenzado a tramitar los pasajes del adolescente. Una decisión que se tomó una vez que el Ejecutivo autonómico recibió la resolución de traslado emitida por la Delegación del Gobierno casi 20 días después de que el chico llegase a Lanzarote a bordo de un atunero.
Habrá ampliación.
