Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

El joven iba a ser reubicado en Extremadura en el marco de la declaración de contingencia migratoria

Llegada de migrantes a Canarias en una imagen de archivo.

Llegada de migrantes a Canarias en una imagen de archivo.

Alexandra Socorro

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El primer intento de traslado de un menor no acompañado, en el marco de la declaración de contingencia migratoria, ha resultado fallido. El joven, que debía ser trasladado a Extremadura en estos días, finalmente no saldrá de Canarias al haberse confirmado que es mayor de edad. Esta circunstancia obliga a que permanezca en el Archipiélago.

Todo estaba ya preparado para su viaje. De hecho, este martes, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció que Canarias había comenzado a tramitar los pasajes del adolescente. Una decisión que se tomó una vez que el Ejecutivo autonómico recibió la resolución de traslado emitida por la Delegación del Gobierno casi 20 días después de que el chico llegase a Lanzarote a bordo de un atunero.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En este hotel de Canarias cambió por completo la historia de España: así se encuentra la habitación donde durmió Franco la noche anterior a que estallase la Guerra Civil
  2. Fernando Canellada, nuevo director de LA PROVINCIA
  3. Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza
  4. El Gobierno de Canarias publica la convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2025
  5. Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega
  6. Turismo da cinco años a los ayuntamientos para delimitar sus áreas de acampada
  7. El nuevo equipo directivo de la redacción de LA PROVINCIA
  8. Canarias se levanta contra la importación de papa de Israel

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

Canarias busca vías para complementar 41.761 pensiones no contributivas ante el freno del Estado

Canarias busca vías para complementar 41.761 pensiones no contributivas ante el freno del Estado

Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo

Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo

El Estado lleva al Tribunal Constitucional los presupuestos canarios de 2025 por modificar "por la puerta de atrás" la ley de Sanidad

El Estado lleva al Tribunal Constitucional los presupuestos canarios de 2025 por modificar "por la puerta de atrás" la ley de Sanidad

Los cabildos reivindican su mayoría de edad

Los cabildos reivindican su mayoría de edad

Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega

Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega

Canarias gestionará 10 millones de la Unión Europea para cofinanciar proyectos en siete países africanos a través del programa MAC

Canarias gestionará 10 millones de la Unión Europea para cofinanciar proyectos en siete países africanos a través del programa MAC

El Gobierno canario impulsa un plan de dinamización de mercados con 4,1 millones y un nuevo portal de comercio

El Gobierno canario impulsa un plan de dinamización de mercados con 4,1 millones y un nuevo portal de comercio
Tracking Pixel Contents