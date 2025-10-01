Un estudio del INE revela que Canarias es una de las Comunidades Autónomas con menos personas mayores de España

Hoy se celebra el día de las personas mayores, una ocasión especial para reconocer la experiencia y las contribuciones a la sociedad de esta población. En esta fecha tan importante, debemos reflexionar sobre la importancia de esta generación, que continúa creciendo en número en España. Según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de personas mayores de 65 años está en constante aumento. Este crecimiento varía según las comunidades autónomas, destacando que en las islas el porcentaje es menor en comparación con otras regiones del país.

La composición por edades de España está cambiando radicalmente, porque la población que supera los 65 años ya representa una parte muy relevante del total nacional. Según el INE, el porcentaje de población de 65 y más años se sitúa en 20,42% a nivel nacional. Sin embargo, ese dato no se distribuye por igual, ya que hay comunidades con una presencia muy marcada de personas mayores y otras, como pasa en Canarias, tiene una población más joven en proporción al total.

Porcentaje de población mayor de 65 años en las CC. AA. / INE

El envejecimiento es una tendencia persistente en España en las últimas décadas. El peso de los mayores de 65 años ha ido creciendo año tras año por la combinación de natalidad baja y el aumento de la esperanza de vida. El INE recoge este proceso y advierte que, pese a las diferencias territoriales, la estructura demográfica del país tiende a envejecer, con todas las consecuencias sociales y económicas que ello conlleva. En las estadísticas de población se ven gráficas que muestran una clara tendencia hacia arriba, dejando la base de personas jóvenes muy reducida.

Las comunidades con mayor porcentaje de mayores

Las comunidades donde la proporción de personas de 65 o más años es más alta muestran valores que superan con claridad la media nacional. Encabezan el ranking:

Asturias : 27,98% de la población tiene 65 o más años.

: de la población tiene 65 o más años. Castilla y León : 26,88%

: 26,88% Galicia: 26,61%

Estos territorios del norte y el interior peninsular combinan pirámides poblacionales de edad muy avanzada, con saldos migratorios negativos y ritmo de nacimientos reducido. En Cantabria (24,02%) y el País Vasco (23,82%) también aparece una proporción elevada de mayores. Esas comunidades se enfrentan ya al reto de garantizar cuidados, servicios sanitarios y sostenibilidad de las pensiones a medio plazo.

Las comunidades con menos población mayor

En el extremo opuesto aparecen ciudades autónomas y regiones con perfiles demográficos más jóvenes. Las cinco con menor porcentaje de mayores son:

Melilla : 12,20%

: 12,20% Ceuta : 13,24%

: 13,24% Islas Baleares : 16,67%

: 16,67% Región de Murcia : 16,67%

: 16,67% Canarias: 17,80%

Las ciudades autónomas registran porcentajes bajos por su estructura migratoria y por la mayor presencia de población en edad laboral. Baleares, Murcia y Canarias muestran, además, dinámicas económicas, como turismo o servicios que atraen a personas jóvenes y de mediana edad, lo que modera el peso de la población sénior.

Canarias es la tercera comunidad con menos población envejecida

En Canarias viven 398.436 personas que tienen 65 o más, según el Instituto Canario de Estadística (Istac). Esto representa el 17,8% de la población, tres puntos por debajo de la media. Existen diversas razones que explican este aspecto positivo de las islas. En primer lugar, la economía turística exige población en edad laboral, esto provoca flujos de trabajadores nacionales y extranjeros, contratos temporales y estacionales, que hacen que la estructura de edad se rejuvenezca respecto a otras regiones rurales o del interior.

También, Canarias recibe mucha inmigración de países africanos y europeos que buscan empleo en el sector servicios. A las islas llegan personas jóvenes que dan base a la pirámide poblacional, y esto reduce automáticamente la proporción relativa de población mayor. Además, Canarias ha tenido una tasa de natalidad algo mejor que en muchas comunidades peninsulares, lo que también ayuda a rebajar la mediana de edad.

Por último, factores de estilo de vida y economía local influyen, porque los jóvenes que se quedan o llegan a Canarias encuentran oportunidades en hostelería, comercio y logística, mientras que muchas personas de más edad tienden a concentrarse en comunidades interiores donde la vivienda es más asequible o donde residen familias de toda la vida.

La tasa de variación anual es cada vez mayor

A pesar de que Canarias cuenta con un perfil demográfico relativamente más joven en la actualidad, la tendencia nacional hacia el envejecimiento continúa y en un futuro impactará a todas las regiones. En los últimos cinco años, la variación anual ha superado el 3%, contrastando significativamente con los periodos anteriores, donde apenas alcanzaba el 2%.

Para que esto no ocurra, será crucial promover iniciativas que incentiven la natalidad y la llegada de población joven, equilibrando así el impacto demográfico en la región. En caso contrario, las autoridades tendrán que crear estrategias para solucionar los desafíos asociados al envejecimiento de la población, como la adaptación de los servicios sanitarios, el fortalecimiento de las redes de cuidado y el impulso de políticas que fomenten un envejecimiento activo y saludable.

A medida que esta tendencia se acentúe, para España en su conjunto, un mayor porcentaje de mayores implica mayor presión sobre pensiones públicas, sanidad y atención a la dependencia. En Canarias, el reto pasa por aprovechar su ventaja demográfica preparando empleo de calidad y estabilizando contratos para que el rejuvenecimiento no sea únicamente estacional, sino sostenible en el tiempo.