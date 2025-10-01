Cuando las sobras se convirtieron en historia: así es como un plato típico canario venció al hambre

Hay recetas que huelen a casa, a sobremesa lenta y a memoria de abuelas. Otras, además, saben la historia. Así ocurre con la ropa vieja canaria, un plato tan sencillo como resiliente, que durante siglos ha sostenido a familias del archipiélago en medio de la escasez, la creatividad y el ingenio popular. Dicen que lo importante no son los ingredientes, sino lo que se hace con ellos. Y en esta receta, cada garbanzo, cada hebra de carne y cada trocito de papa cuenta algo de nosotros.

El Instituto Canario de Tradiciones lo recuerda a través de un artículo elaborado por Carla María Ramírez Pérez, alumna en prácticas del Grado de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En su publicación, retrata la ropa vieja como una receta de herencia y resistencia, un plato festivo que resume la capacidad del pueblo canario para adaptarse a los cambios sociales y económicos a lo largo de los siglos.

Una receta que cambia con cada familia

“La ropa vieja, uno de los platos más representativos de la gastronomía popular canaria, combina la historia, la cultura y la frescura de los productos locales”, explica. La base es sencilla: carne desmenuzada, papas fritas y garbanzos, unidos por un sofrito sabroso con cebolla, ajo, tomate y laurel.

Pero la auténtica receta está en la mirada de quien cocina, porque, como ella misma señala, “no existe una receta única o fija del plato, varía y va cambiando con el paso del tiempo, dependiendo además de cada isla, municipio y familia”.

Esa flexibilidad ha permitido que la ropa vieja se mantenga viva, que se reinvente sin perder su esencia. Hoy podemos encontrarla en versiones con cerdo, pollo, vaca o incluso pulpo. Y aunque el sabor cambia, el espíritu de aprovechar lo que hay y hacerlo fiesta sigue intacto.

Ropa vieja de pulpo. / José Luis Reina

“Ropa vieja”: nombre con historia

La denominación “ropa vieja” no es casual ni reciente. Proviene de la forma en que la carne se deshilacha al cocinarse a fuego lento, asemejando hilos de tela desgarrada.

Pero su origen va más allá de la metáfora visual: “Tendrá sus orígenes en la época de la colonización europea y posteriormente la influencia de los viajes transatlánticos entre Europa y América”, señala el artículo. De hecho, la versión cubana de este plato tiene raíces canarias, llevadas por los emigrantes del archipiélago.

Guisos que cruzaron océanos

Como tantas otras recetas tradicionales, la ropa vieja nació del aprovechamiento. Se preparaba con las sobras de otros guisos, especialmente caldos de carne, para no desperdiciar nada. En palabras de la autora: “Esta receta se preparaba con restos de guisos anteriores, lo que la convirtió en una opción perfecta para minimizar el desperdicio de alimentos en las casas y mantener la sostenibilidad de estas”.

Además, su preparación permitía compaginar tareas domésticas: “La preparación en sí del plato es una forma económica y eficiente de cocinar, permitiendo la multitarea”.

Ingredientes que cuentan un territorio

El plato también guarda un estrecho vínculo con la economía local. Durante siglos, Canarias fue un cruce de caminos comerciales entre Europa, África y América, lo que permitió la llegada de ingredientes como papas, garbanzos y especias, hoy fundamentales en esta receta.

Como ocurre con el potaje, la ropa vieja mejora tras un día de reposo. Se convierte entonces en un plato aún más sabroso, que acompaña reuniones familiares los fines de semana o forma parte de las cartas de bares y restaurantes.