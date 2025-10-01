En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo
Canarias vigila que los jóvenes migrantes no acompañados que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de protección internacional. Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la reunión del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado para abordar los traslados de menores con solicitud de asilo. La tardanza del Gobierno central en ejecutar los traslados, pese al auto del Tribunal Supremo dictado hace seis meses que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo, ha tenido consecuencias directas. Muchos de los chicos han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido trasladados a la Península. Una situación que pone en jaque la eficacia del sistema: "Han tardado tanto en salir hacia la Península que durante el proceso muchos ya han cumplido los 18 años, por lo que estamos muy atentos a que sigan dentro del sistema de protección internacional", afirmó la consejera. Además, recalcó que estos jóvenes, aunque hayan alcanzado la edad adulta, "deben tener prioridad absoluta sobre cualquier otra solicitud, simplemente por el hecho de haber sido menores tutelados".
EFE
Extremadura acogerá al primer menor trasladado a la península por el procedimiento exprés
El presidente del Gobierno canario critica la falta de "diligencia a la hora de que el Estado asuma la responsabilidad de los menores"
Alexandra Socorro
El Estado incumple con el 79% de los traslados de niños asilados prometidos
Desde que iniciaron los viajes el 11 de agosto, solo han salido 128 menores, aunque el Gobierno se ha comprometido a sacar a 587
EFE
Asisten a 4 personas llegadas en patera a Gran Canaria y rescatan a una treintena de otra
Cuatro hombres magrebíes arriban en una barquilla a Pozo Izquierdo y Salvamento Marítimo asiste a otra embarcación al sur de Maspalomas
Alexandra Socorro
El primer traslado tras la contingencia migratoria incumple el plazo de 15 días
Este viernes debe iniciarse la salida exprés de los chicos a la Península, pero no se han completado los trámites. El Estado sostiene que sí se han respetado los tiempos.
EFE
Mauritania desmantela una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Canarias
La Policía detiene a tres sospechosos y a 15 migrantes en situación irregular en una vivienda en Nuakchot
Alexandra Socorro
Choque entre el Estado y Canarias por el traslado del primer menor
El migrante recibirá este jueves la notificación del expediente necesario para avanzar en el proceso de reubicación
Salvador Lachica/Alexandra Socorro
Clavijo envía al Supremo un documento que evidencia el "desacato" del Estado al no acoger a menores migrantes que han pedido asilo
El presidente asegura que "no queremos ser cómplices de que se continúen vulnerando los derechos de los menores"
Un cayuco, rescatado al sur del Hierrro con 198 personas, entre ellas una bebé de tres meses y 18 menores
Un cayuco con 198 ocupantes, entre ellos una bebé de apenas tres meses y 18 menores, muchos de corta edad, llegó ayer lunes por la tarde al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo.
Una patera con 49 migrantes es rescatada cerca de Lanzarote
Salvamento Marítimo rescató durante la noche del pasado domingo una patera con 49 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
