Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Isabel Durán

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo

El Estado lleva al Tribunal Constitucional los presupuestos canarios de 2025 por modificar "por la puerta de atrás" la ley de Sanidad

Canarias triplica la venta exterior de aguacates y mira a Europa ‘sin techo’

Los cabildos reivindican su mayoría de edad

Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega

Canarias busca vías para complementar 41.761 pensiones no contributivas ante el freno del Estado

Canarias gestionará 10 millones de la Unión Europea para cofinanciar proyectos en siete países africanos a través del programa MAC

El Gobierno canario impulsa un plan de dinamización de mercados con 4,1 millones y un nuevo portal de comercio

