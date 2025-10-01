DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Canarias vigila que los jóvenes migrantes no acompañados que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de protección internacional. Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la reunión del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado para abordar los traslados de menores con solicitud de asilo. La tardanza del Gobierno central en ejecutar los traslados, pese al auto del Tribunal Supremo dictado hace seis meses que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo, ha tenido consecuencias directas. Muchos de los chicos han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido trasladados a la Península. Una situación que pone en jaque la eficacia del sistema: "Han tardado tanto en salir hacia la Península que durante el proceso muchos ya han cumplido los 18 años, por lo que estamos muy atentos a que sigan dentro del sistema de protección internacional", afirmó la consejera. Además, recalcó que estos jóvenes, aunque hayan alcanzado la edad adulta, "deben tener prioridad absoluta sobre cualquier otra solicitud, simplemente por el hecho de haber sido menores tutelados".

