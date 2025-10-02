Una agenda para dos mundos: la ciudad no vive sin el campo

Una Canarias rural vacía y núcleos urbanos que rebozan en número de habitantes que no paran de crecer. Las causas son diversas, falta de vivienda, dificultad de transporte, falta de empleos cerca de sus hogares... Pero lo cierto es que la problemática no se resume en que "la ciudadanía se quiera ir", sino que "en muchas ocasiones no les queda de otro remedio", señala la arquitecta Claudia Cabrera. La profesional forma parte del equipo de la empresa pública de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). Junto a su equipo compuesto por numerosos profesionales, entre ellos, la técnico Ana Valerón, han desarrollado un plan piloto de Acción Local de Agenda Urbana y Rural para el municipio tinerfeño de Los Silos.

La región, al norte de Tenerife, conforma uno de los 47 municipios del Archipiélago que se encuentran en estado de despoblación o estancamiento, donde la densidad media apenas alcanza los 90 habitantes por kilómetro cuadrado. El plan cuenta con 45 medidas, algunas más viables que otras a corto o medio plazo, que se han elaborado tras la visita a esos territorios para conversar con los propios vecinos y "escuchar sus realidades y descifrar sus carencias y reclamaciones", subraya Cabrera. De este modo, la arquitecta ha podido comprobar de primera mano "cómo cambian las necesidades de un territorio a otro", dentro de una misma población.

Acciones concretas

El Plan de Acción busca brindar a estos territorios facilidades para su desarrollo. Entre ellas la arquitecta pone como ejemplo una administración y servicio sanitario ambulante, que llegue a esas zonas rurales en las que el transporte público es escaso (o no llega) o en donde, directamente, no existen estos servicios básicos. En otro supuesto en el que una vecina de Erjos —población que conforman el municipio de Los Silos— quiere desplazarse y salir de su municipio, pero para acceder a la parada de la guagua necesita antes de un transporte privado. Para este ejemplo el estudio propone una aplicación de transporte a demanda en la que, por un coste asequible y bajo subvención pública, un taxi recoja a los habitantes a sus casas y los traslade a las paradas. Esta medida ya se ha adoptado en algunos municipios y supone un apoyo para aquellos que, de otro modo, necesitarían de un transporte privado para acceder al público para moverse de su localidad.

Claudia Cabrera subraya el término de "acción" en el nombre del proyecto. El trabajo que han llevado acabo durante los últimos dos años toma como ejemplo el muncipio del norte de Tenerife, pero su objetivo final es extrapolar las medidas a otros territorios isleños que padezcan de esta despoblación. Aunque el trabajo que han desarrollado los últimos dos años aporta soluciones a una localidad tinerfeña, Claudia Cabrera es de Lanzarote y Ana Valerón de Fuerteventura. Ambas Islas viven una realidad antagonista a la de Los Silos ya que su situación está marcada por la sobrepoblación de un gran número de municipios con el 40% de los habitantes de Fuerteventura de origen extranjero. Las realidades contrastan y evidencian aún más las disparidades de Canarias.

Ambas profesionales destacan la importancia de integrar las agendas urbanas y rurales. "No se entiende una ciudad sin el campo y viceversa", apunta Cabrera. La idea es que ambos entornos deben funcionar como un ecosistema en "una estrategia que refuerce la cohesión territorial para avanzar hacia un modelo de planificación integral y sostenible", concluye Valerón.