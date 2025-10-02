Armas anuncia la salida de Asamblea Herreña y reta a la oposición a presentar una moción de censura

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), ha dado por finiquitada en el pleno de hoy jueves la presencia de Asamblea Herreña en el grupo de gobierno insular, y en vista de que se queda en minoría ha retado a la oposición a presentar una moción de censura.

El anuncio se ha producido después de que Asamblea Herreña votara, al igual que PP y AHI, contra una moción que había presentado junto a PSOE, IUC y Reunir para la modificación de la estructura de áreas de gobierno y personal directivo de la institución insular.

"Con este voto, Asamblea Herreña deja de pertenecer a este grupo de gobierno", ha proclamado el presidente insular tras la votación.

La moción proponía agrupar las consejerías de Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio, así como Medio Rural y Marino, y la creación de una nueva dirección de área para esta consejería que gestionada hasta su cese David Cabrera, líder de Asamblea Herreña.

Tras el voto en contra de Asamblea Herreña, Armas ha anunciado el cese de facto de los consejeros Emilio Hernández (consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes) y de Ana Cecilia González (consejera de Empleo y Desarrollo Económico), que continuaban formando parte del grupo de gobierno tras la salida de Cabrera.

Alpidio Armas ha recalcado en el pleno que la situación del gobierno insular a partir de ahora "es otra", y ha invitado a los consejeros de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Partido Popular (PP) y la propia Asamblea Herreña a presentar una moción de censura.

"En vista de que está claro que AHI, PP y Asamblea Herreña se ponen de acuerdo en sus votos, propongo que sean ellos quienes reorganicen el Cabildo y que presenten una moción de censura, que yo votaría a favor, no esperen a mañana", señaló Armas durante el pleno.