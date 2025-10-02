El empleo en Canarias arranca su mejor inicio de curso en 19 años

El arranque del curso en el Archipiélago deja buenos datos de empleo, con un nuevo récord de ocupación y una notable bajada del paro en septiembre. Una vuelta al cole que ha dejado un muy buen sabor de boca en el mercado laboral canario, impulsado por las contrataciones en educación y en la hostelería. La comunidad autónoma registró una afiliación media en la Seguridad Social de 945.251 personas y la segunda mayor bajada del paro de todo el país, permitiendo que el número de inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se rebajara por debajo de la barrera de los 150.000, algo que no ocurría desde enero de 2008.

En concreto, las Islas finalizaron septiembre con 145.373 demandantes de empleo, que suponen 4.842 menos que un mes antes. La cifra no es baladí, ya que se trata de la segunda mayor bajada de toda España. La única comunidad que ha perdido más parados fue Cataluña, donde se contabilizaron 5.293 desempleados menos. Eso sí, se debe tener en cuenta que la dimensión del mercado laboral catalán no tiene nada que ver con el de Canarias, lo que hace destacar todavía más la reducción del Archipiélago, sobre todo si se tiene en cuenta que el Archipiélago ha conseguido rebajar más su paro que otras regiones con mayor músculo económico como, por ejemplo, Madrid.

De hecho, las Islas han perdido casi tantos desempleados en septiembre como la media de España. El cómputo nacional indica que en todo el país consiguieron salir del desempleo solo cuatro personas más que en Canarias. ¿Cómo es posible? Porque en el cómputo nacional a las importantes reducciones que firman el Archipiélago, Cataluña o la Comunidad Valenciana hay que sumarles los destacados aumentos de Andalucía o Galicia. El noveno mes del año no suele ser bueno para el paro en el país. El fin de la temporada de verano aboca al fin de muchos contratos, lo que normalmente hace aumentar el paro. Este año, sin embargo, a nivel nacional bajó en 4.846 personas entre agosto y septiembre y la cifra total quedó en 2,42 millones.

Mayor caída

En Canarias esta tendencia no se deja sentir con tanto ímpetu, ya que aquí la temporada turística no tiene una estacionalidad tan marcada. Aun así, este septiembre ha sido inusualmente bueno para el desempleo en las Islas. Ha descendido un 3,2% respecto al mes de agosto, anotando la mayor caída porcentual de toda España. El paro ha bajado además en todos los sectores, con el de servicios como el mayor beneficiado, con 4.579 personas inscritas menos.

La comparativa interanual también es muy positiva. En Canarias hay 13.297 personas menos buscando empleo de forma activa, lo que supone un descenso del 8,3% en esos doce meses. Una bajada que supera en más de dos puntos al registrado a nivel nacional y es el segundo más importante, solo por detrás de Extremadura, cuya caída alcanzó los dos dígitos en un año.

Y si las noticias son buenas respecto al desempleo también lo son en los niveles de ocupación. Canarias volvió a registrar en septiembre un récord de trabajadores inscritos en la Seguridad Social. De media a lo largo del mes, el número de ocupados alcanzó los 954.251, lo que firma el enésimo máximo histórico alcanzado por el mercado laboral del Archipiélago después de que se iniciara la recuperación tras la pandemia. Y supera su marca personal con holgura, ya que el anterior se obtuvo en diciembre de 2024, en plena oleada de contrataciones por la campaña navideña y la temporada alta turística, cuando hubo 940.688 personas trabajando. O lo que es lo mismo, el nuevo récord se establece con 13.563 personas más.

Por sectores

Pero, ¿qué sectores están detrás de este significativo avance en el empleo en septiembre? El inicio de curso ha devuelto a las aulas a muchos profesores y convierten a la educación en la actividad que más ocupados ha sumado al cómputo total. En concreto, incrementa en 4.636 su personal respecto al mes de agosto. En segundo lugar se sitúan los servicios de mantenimiento y jardinería que suman 2.707 afiliados a la Seguridad Social y en tercero los servicios de comidas y bebidas, es decir, la hostelería, una actividad que sigue tirando también del carro y aumenta en 1.271 ocupados en Canarias en septiembre. n