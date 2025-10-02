De guiso de sobras a tesoro popular: la receta que salvó a muchas familias del hambre

Hay recetas que saben a hogar antes de probarse, que evocan sobremesas lentas y la voz pausada de las abuelas. Algunas, incluso, cuentan la historia. Es el caso de la ropa vieja canaria, un plato humilde y resistente que, durante generaciones, alimentó a familias del archipiélago entre tiempos de escasez, creatividad y memoria colectiva. Porque lo esencial no son los ingredientes, sino el ingenio con que se transforman. Y en este guiso, cada garbanzo, cada hebra de carne y cada trozo de papa guarda una parte de nuestra identidad.

Así lo recoge el Instituto Canario de Tradiciones en un artículo firmado por Carla María Ramírez Pérez, alumna en prácticas del Grado de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria En él, la autora retrata la ropa vieja como una receta de herencia y adaptación, un símbolo de resiliencia que ha sobrevivido a los vaivenes sociales y económicos sin perder su sabor a casa.

Una receta que cambia con cada familia

“La ropa vieja, uno de los platos más representativos de la gastronomía popular canaria, combina la historia, la cultura y la frescura de los productos locales”, explica. La base es sencilla: carne desmenuzada, papas fritas y garbanzos, unidos por un sofrito sabroso con cebolla, ajo, tomate y laurel.

Pero la auténtica receta está en la mirada de quien cocina, porque, como ella misma señala, “no existe una receta única o fija del plato, varía y va cambiando con el paso del tiempo, dependiendo además de cada isla, municipio y familia”.

Esa flexibilidad ha permitido que la ropa vieja se mantenga viva, que se reinvente sin perder su esencia. Hoy podemos encontrarla en versiones con cerdo, pollo, vaca o incluso pulpo. Y aunque el sabor cambia, el espíritu de aprovechar lo que hay y hacerlo fiesta sigue intacto.

Ropa vieja de pulpo. / José Luis Reina

“Ropa vieja”: nombre con historia

La denominación “ropa vieja” no es casual ni reciente. Proviene de la forma en que la carne se deshilacha al cocinarse a fuego lento, asemejando hilos de tela desgarrada.

Pero su origen va más allá de la metáfora visual: “Tendrá sus orígenes en la época de la colonización europea y posteriormente la influencia de los viajes transatlánticos entre Europa y América”, señala el artículo. De hecho, la versión cubana de este plato tiene raíces canarias, llevadas por los emigrantes del archipiélago.

Un legado sefardí y transatlántico

Aunque hoy se considera un plato identitario de la cocina canaria, la ropa vieja hunde sus raíces en la tradición medieval sefardí. En su origen, esta receta se elaboraba con las sobras de la comida de Shabat (el día sagrado judío) como forma de dar continuidad al alimento sin necesidad de cocinar durante la jornada de descanso.

Con el tiempo, esta práctica se adaptó a la vida cotidiana del archipiélago, incorporando ingredientes locales como el pulpo. Y tanta fue su aceptación que los emigrantes canarios la llevaron consigo a Cuba, donde acabó bautizada con el mismo nombre. Desde allí, volvió a cruzar el Atlántico hacia Venezuela, multiplicando variantes y sabores sin perder su esencia: una receta nacida de la necesidad, convertida en símbolo de identidad.

Receta ropa vieja de ternera y pollo / Montesano

Guisos que cruzaron océanos

Como tantas otras recetas tradicionales, la ropa vieja nació del aprovechamiento. Se preparaba con las sobras de otros guisos, especialmente caldos de carne, para no desperdiciar nada. En palabras de la autora: “Esta receta se preparaba con restos de guisos anteriores, lo que la convirtió en una opción perfecta para minimizar el desperdicio de alimentos en las casas y mantener la sostenibilidad de estas”.

Además, su preparación permitía compaginar tareas domésticas: “La preparación en sí del plato es una forma económica y eficiente de cocinar, permitiendo la multitarea”.

Ingredientes que cuentan un territorio

El plato también guarda un estrecho vínculo con la economía local. Durante siglos, Canarias fue un cruce de caminos comerciales entre Europa, África y América, lo que permitió la llegada de ingredientes como papas, garbanzos y especias, hoy fundamentales en esta receta.

Como ocurre con el potaje, la ropa vieja mejora tras un día de reposo. Se convierte entonces en un plato aún más sabroso, que acompaña reuniones familiares los fines de semana o forma parte de las cartas de bares y restaurantes.