Canarias prepara su primera ley para el equilibrio demográfico

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, anunció este viernes que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo 20 de octubre la Estrategia del Reto Demográfico, un documento que recoge el trabajo realizado en los últimos meses con la participación de instituciones y expertos para afrontar el desafío poblacional en el Archipiélago. Durante la clausura del I Congreso del Reto Demográfico, celebrado en Gáldar, Caraballo también confirmó que en 2026 se tramitará la primera ley específica sobre este asunto en Canarias.

En su intervención, el representante del Ejecutivo autonómico destacó que el reto demográfico «trasciende la simple repoblación o la búsqueda de sostenibilidad en espacios saturados, ya que se trata de reconstruir un relato compartido que incluya plenamente a la Canarias rural». Según Caraballo, si la brecha entre zonas urbanas y rurales sigue creciendo «no solo perderemos una fuente de riqueza e identidad, sino que seremos cómplices de la pérdida de nuestro paisaje».

El viceconsejero hizo un llamado a repensar «el vínculo entre territorio, ciudadanía e identidad canaria» para enfrentar esta problemática. «Este Congreso nos ha permitido reflexionar y analizar nuevas soluciones para abordar la doble dimensión del reto: la gestión de los espacios superpoblados en las capitales y las zonas costeras tensionadas, y el renacimiento de las zonas rurales afectadas por la pérdida paulatina de población», agregó.

Caraballo subrayó que el reto demográfico «no es un fenómeno pasajero ni reversible con medidas rápidas» y valoró la coordinación entre Gobierno regional, cabildos, ayuntamientos, agentes económicos, sociales y universidades para definir las acciones necesarias tras un amplio proceso de participación ciudadana.

En cuanto a la despoblación, las medidas previstas buscan frenar la pérdida de población e incentivar la llegada de nuevos residentes; impulsar economías locales sostenibles; mejorar la calidad de vida asegurando el acceso equitativo a servicios básicos; promover el patrimonio cultural y natural; y conectar territorios rurales con urbanos. Entre las acciones destacan incentivos fiscales para la adquisición de suelo y construcción en municipios afectados, programas de ayudas para la compra de viviendas en localidades con menos de 10.000 o 5.000 habitantes, con especial atención a la población joven, y fomento de su retorno mediante ayudas directas y relevo generacional en el sector primario.

Para las zonas urbanas densamente pobladas, se acordó promover un desarrollo territorial equilibrado, mejorar la calidad de vida, fomentar la movilidad sostenible, fortalecer la cohesión social y la participación ciudadana, garantizar la capacidad de servicios e infraestructuras y promover la sostenibilidad ambiental mediante energías renovables. Además, se impulsará la regulación del planeamiento de vivienda vacacional, la identificación de parcelas con potencial para reconversión, la integración de energías limpias y el fomento de la economía circular, azul y verde.

Congreso en 2026

Caraballo anunció que la segunda edición del Congreso se celebrará en 2026 en Breña Alta, municipio palmero que refleja los dos polos del reto demográfico: despoblación en algunos núcleos y presión poblacional en otros. El viceconsejero destacó la riqueza cultural y paisajística de Breña Alta como escenario ideal para debatir la integración de la memoria rural en un relato común de futuro.

Durante la segunda jornada del Congreso, diversas ponencias y mesas redondas abordaron ejes temáticos clave. En sostenibilidad, la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, hizo un balance del diagnóstico climático, marcado por récords de calor, incendios y la amenaza del aumento del nivel del mar, y destacó la ambiciosa hoja de ruta para alcanzar el 100% de energías renovables en 2040. Serafín Corral, de la Universidad de La Laguna (ULL), advirtió que el cambio climático exacerba desigualdades y afecta especialmente a mayores y hogares con baja eficiencia energética.

Por su parte, Antonio Machado, profundizando en la crítica estructural, señaló que la población supera en siete veces la capacidad ecológica de las Islas. Con este enunciado puso en duda la viabilidad del desarrollo sostenible sin un cambio «profundo». Asimismo, propuso protección legal del territorio y urbanismo regenerativo, mientras que Eduardo Mesa, inspector de Patrimonio Cultural, alertó sobre la presión urbanística que amenaza el patrimonio e instó a un refuerzo del cumplimiento de la ley, así como de las sanciones.

Clausura

Durante la clausura se anunció que el cortometraje ganador del Congreso fue Los huecos de la memoria, dirigido por Diego Calviel y producido por Studio DD Design Productions. La obra destaca la memoria, identidad y ruralidad como motores de futuro, centrando su relato en Brenda Rodríguez Concepción, ganadera y activista rural que representa el papel de la mujer en el ámbito tradicionalmente masculinizado del campo canario.

El Congreso, organizado por el Gobierno de Canarias con la colaboración de la empresa pública Gesplan, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), ha destacado un enfoque multidisciplinar para enfrentar el complejo reto demográfico del Archipiélago.