La ‘comisión covid’ amplía hasta fin de año el plazo para presentar sus conclusiones

No será el 20 de octubre, como estaba previsto, sino a finales de año, cuando se presentarán las conclusiones finales de la comisión que investiga las posibles irregularidades cometidas por el Servicio Canario de Salud (SCS) en las compras de material sanitario durante la pandemia.

Así lo decidieron este viernes los miembros de la mesa de la comisión –Raúl Acosta (AHI), Gustavo Santana (PSOE) y Luz Reverón (PP)– tras constatar el poco tiempo que restaba para conformar un documento final que es bastante complejo y en el que no solo se dirimirán las responsabilidades políticas de lo sucedido, sino que se pretende consensuar la mayoría de las propuestas referidas a mejorar los mecanismos de control de las contrataciones públicas en futuras situaciones de emergencia prolongada, como fue la pandemia del año 2020.

Pese a que se ha dilatado por dos meses el plazo del trabajo de los ponentes encargados de redactar y aprobar el informe, no son pocos los que muestran escépticos sobre la posibilidad de que sea factible tener las conclusiones cerradas y que sean aprobadas en el último pleno de diciembre, previsto para el 17 de ese mes, toda vez que comienza el debate del proyecto de presupuestos regionales para 2026 y la práctica totalidad de los ponentes también forman parte de la Comisión de Presupuestos, por lo que con toda probabilidad se solaparán las fechas. Por tal motivo, varios de los diputados consultados creen que es muy probable que se deba habilitar el mes de enero para dar por concluida una comisión que se constituyó en mayo de 2024.

Resumir 46 comparecencias

Durante este tiempo, han comparecido 46 de políticos, empresarios, técnicos y científicos en las 26 ocasiones en las que se reunió la comisión durante más de un año. Para CC y el PP –los dos socios que conforman el Gobierno regional e impulsaron la creación de la comisión investigadora– queda constatado que las decisiones sobre a qué empresas adjudicar los contratos para mascarillas, guantes o los equipos de protección individual (EPI) "fueron políticas y en ningún momento se basó en recomendaciones de los expertos científicos". Y esas responsabilidades recaen en el expresidente y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y quienes fueron consejeros de Sanidad en ese período: Julio Pérez y Blas Trujillo.

Para el PSOE y NC-Bc, los dos grandes socios del gobierno del pacto de las flores, la lectura es bien distinta: "En uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente y bajo una presión extraordinaria, el Gobierno de Canarias actuó con decisión, movilizando recursos en tiempo récord para garantizar la protección de los profesionales sanitarios y de toda la ciudadanía", resumió hace una semana el portavoz socialista, Sebastián Franquis.

Tesis antagónicas

Dos tesis irreconciliables y antagónicas que va a ser imposible unir en un solo documento, por lo que tanto el PSOE como NC-Bc ya han anunciado que presentarán sendos votos particulares con texto alternativo que no se incluirán en el informe final pero que sí esgrimirán tanto en el debate final de la comisión como en la aprobación definitiva del mismo en el pleno del Parlamento.

No obstante, desde CC y el PP si esperan que pueda existir más consenso y un solo punto de vista consensuado en la parte referida a proponer la mejora de los mecanismos de control y fiscalización de futuras compras en situaciones de emergencia.

La "filtración"

El otro polo que protagonizó en los últimos quince días el devenir de la comisión, como es la publicación por este periódico del borrador del informe preliminar elaborado por Acosta para servir de base del debate del documento final de conclusiones –lo que provocó la denuncia de la "filtración" por parte del PSOE y la petición a la Mesa del Parlamento de que iniciara una investigación sobre las responsabilidades de "revelación de un secreto"–, la Cámara tiene intención de informar a los grupos en la Junta de Portavoces del 7 de octubre.

Las fuentes consultadas han confirmado que ninguno de los diputados afirma conocer «la posible autoría de la filtración y de las circunstancias en las que esta pudo haberse producido», como pidió la Mesa a los ponentes.