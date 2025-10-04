Alpidio Armas tantea atraer al PP a su gobierno tras la ruptura del pacto

Aunque es plenamente consciente de que las cuentas no le salen, él lo va a intentar hasta el final para reconducir la crisis abierta a partir de la salida de Asamblea Herreña (AH) del gobierno del Cabildo Insular de El Hierro. Alpidio Armas (PSOE) tantea la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Partido Popular para asegurarse su apoyo por el resto de la legislatura: «No me pararé a especular con lo que va a pasar en el futuro... En ese sentido, pulsaré opiniones con otros grupos para ver si quieren asumir la gestión de algún área. Si es así, lo vamos a estudiar para tenerlo en consideración y ver si existe la posibilidad de trabajar juntos», reconoció no sin verbalizar que lógicamente «las opciones de acuerdo con Agrupación Herreña Independiente (AHI) son muy difíciles porque le hicimos una moción de censura», recuerda en relación al proceso que acabó quitando el bastón de mando a su hermano, Javier Armas, líder de la AHI y que cuenta con cuatro consejeros, a pesar de que a la votación del jueves en el pleno que desencadenó el conflicto no acudiera Juan Pedro Sánchez, también de AHI. Aun así, el PSOE perdió un recuento decisivo cuando sobre la mesa se puso la renovación de las áreas que quedaron libres tras la destitución de David Cabrera (AH) por parte de Alpidio Armas.

En la actualidad los partidos que tienen representación en el pleno insular son la Agrupación Herreña Independiente (4), Asamblea Herreña (3), PSOE (3), Partido Popular (2) e IU -Reunir Canarias (1). «Difíciles son todos los días, no solo éste» [dijo por ayer]... Yo sigo trabajando con normalidad como hice el jueves y como lo volveré a hacer el próximo lunes», manifestó el líder del partido de la rosa en la que en su día fue conocida como la Isla del Meridiano. «Los inconvenientes para incorporar a AHI van a ser importantes, pero queda el PP y, en ese sentido, creo que existen algunas opciones de sumar», vaticinó sin ocultar la gravedad de lo ocurrido en las últimas horas.

Si Alpidio Armas consigue alistar a los populares en su causa, éste seguiría en minoría pero con una distancia mínima (6) en relación a los intereses de la Agrupación Herreña Independiente (4) y Asamblea Herreña (3), que sí que podrían conformar una mayoría de gobierno, pero que resulta algo quimérico si tomamos en consideración la guerra intestina que se produjo entre las dos formaciones independentistas cuando se propusieron liderar al nacionalismo local.

«Situación complicada»

Armas (PSOE) asegura que la actual «situación es complicada, pero eso forma parte de la política... Gobernar en minoría es difícil, pero no mucho más con tres partidos y uno de ellos no está dispuesto a seguir la dinámica que marca el gobierno», recriminó en clara alusión a los votos en contra que recibió el pasado jueves por parte de los dos integrantes de Asamblea Herreña que hasta entonces habían respaldado sus decisiones. «Ellos nos dijeron en varias ocasiones que iban a seguir con nosotros, pero no han cumplido. Fueron ellos los que se pusieron en contra de este gobierno con sus votos en contra. Nadie los expulsó, ellos se fueron», reiteró.

A pesar del golpe que recibió el jueves el presidente, ayer reaccionó diciendo que «estamos en condiciones de sacar el proyecto de gobernabilidad de la Isla con las fuerzas que se sumen a nuestra propuesta de sostenibilidad», comentó antes de tender una mano a AHI. «Que no estén con nosotros no supone que no puedan defender los posicionamientos que tenemos con respecto al desarrollo de la Isla, que al final de esta legislatura tendrá un mayor protagonismo desde la perspectiva económica».

Unas palabras, las del líder socialista, que están en sintonía con las que pronunció el 11 de junio de 2023 tras recuperar en 11 días la presidencia insular: «Este será un mandato de convivencia, sostenible y progresista, para avanzar en la senda del progreso». Un posicionamiento que choca frontalmente con lo que ese mismo día manifestó Rubén Armiche (PP), quien calificó «la gestión del PSOE de ineficaz, con proyectos inconclusos y falta de liderazgo». Dos años y poco después, el destino ha querido que socialistas y populares estén en una posición de encuentro o, por lo menos, de escucharse.