Napoleón Dinamita Wiot (I)

No, no es un boxeador, es nada más y nada menos que todo un personaje que se hizo tristemente célebre en los años lúgubres de la guerra civil en Canarias, presididos por la represión más sanguinaria. Es Antonio Wiot Hernández. Su fama se debe a que puso un celo especial para quitar de en medio a sus enemigos políticos y personales. Las memorias de los sufridores republicanos son inequívocas en este sentido. Pero no nos adelantemos.

Como todos los personajes con una leyenda detrás, hay un acontecimiento fundacional que sirve de eje para que una vida insulsa y mediocre se convierta en otra meritoria y protagonista. Y es que ya desde su juventud iba para héroe, lo que pasa es que nadie lo sospechaba. Wiot había nacido en Las Palmas de Gran Canaria, el 4 de septiembre de 1898, y su domicilio estaba en la calle Bravo Murillo, 22. No le conocemos estudios, solo el hecho de ser hijo del propietario e industrial, procedente del sur de la Península, Miguel Wiot Moreno, dueño de una gran finca dotada de aguas de pozo en el Paseo de San José.

Hasta los 20 años no aparece por ninguna parte salvo en la partida de nacimiento, pero en esa fecha gana una carrera de cintas en la que participaban 13 jinetes y la prensa se fija en él: «gran pericia y conocimiento», según publicó el Diario de Las Palmas el 30 de mayo de 1919.

En la década de los años 20 tiene una vida normal para la gente de su posición social: presidente de recreo en la Sociedad Arte y Deporte de Arenales y donación de 5 pesetas para comprar un aeroplano de combate, poco antes de la derrota humillante del Ejército español en Annual. En 1925 se casa con la hija del ex delegado de Hacienda, Amparo García-Beltrán, natural de Tenerife, y al año siguiente aparece su primera hazaña.

El 18 de enero se produce un fuerte temporal en Gran Canaria. Una tromba de agua ocasiona inundaciones en el antiguo barranco de Mata-Bravo Murillo. Una casa, la de la familia Feo en concreto, sufrió las peores consecuencias. Algunos acudieron a la llamada a las 4 de la mañana y como Wiot vivía al lado apareció prontamente. La familia se salvó aunque una sirvienta resultó muerta. También, y todo según la crónica periodística, el candidato a héroe corrió a la calle Canalejas y levantó la tapa de la alcantarilla, logrando disminuir el nivel de las aguas.

Es extraño que la prensa de Las Palmas no contara esto, solo lo hace la de Tenerife, y es que los García-Beltrán tenían influencias en la prensa chicharrera (Gaceta de Tenerife, 20 de enero de 1926).

Las ansias de protagonismo de Wiot se incrementan en los siguientes años, sobre todo de la mano de la Cruz Roja, hasta tal punto que una crónica periodística relata un curioso desfile en Las Palmas. Un grupo de jóvenes de la Asamblea local, liderado por nuestro «incansable» personaje, se exhibe con una ambulancia sanitaria adquirida y puesta a disposición por él mismo.

Desde ese momento se convirtió en un ‘personaje a una ambulancia pegado’. Los servicios que hace exceden incluso sus competencias y ámbitos de actuación: maniobras en Tafira, incendio en la calle Albareda, fiestas del Pino en Teror, incendio en el Torrecine de San José y salvación de un suicida en San Roque.

Por cierto, si hacemos caso a las crónicas, este último suceso tiene tintes surrealistas. Una persona había bebido en demasía y se arrojó conscientemente a un estanque con agua. Aparece rápidamente Wiot con unos camilleros, uno de estos practica el boca a boca al frustrado suicida, pero el salvador quedó atrapado en el lodo y tuvieron que sacarlo con una cuerda. Naturalmente, fue Wiot quien salvó al salvador «de una muerte cierta» (Diario de Las Palmas, 8 de octubre de 1928).

Las hazañas se multiplicaron en los años siguientes y Wiot tuvo la inmensa generosidad de estar al servicio de los demás, sobre todo si había alguien de la prensa que publicitara sus infinitas cualidades. Pero poco iba a tardar en acercarse a las armas de fuego.

La Dictadura de Primo de Rivera puso en marcha unas milicias civiles, los Somatenes armados, necesitados de base social que apuntalara el poder. Quizá habría que hacer un estudio serio sobre esta organización, pero hay que verla como antesala de las milicias derechistas y falangistas que auxiliaron al Ejército rebelde a partir del 18 de julio de 1936.

De cualquier manera encontramos a Wiot como cabo en el distrito de Arenales y Santa Catalina, a finales de los años 20, siempre «haciendo el bien». Un boletín destaca su gesto de conducir a un herido a la Casa de Socorro (Revista Somatenes armados de Canarias, 1 de julio de 1929).

Antonio Wiot, inspector de la Guardia Municipal de Las Palmas, implicado en falsificar pruebas para acusar y asesinar a republicanos (La Provincia, 27 de julio de 1935). / La Provincia

Pero también ocurren situaciones embarazosas. En la calle Canalejas se produjo una pelea colectiva y no podía faltar nuestro cabo del Somatén, quien se enzarza con una mujer que se negaba a ser detenida. Días después hubo juicio de faltas contra Wiot (La Provincia, 15 y 19 de julio de 1930).

El culmen de sus hazañas fue la detención del Recortado, acusado de explotar a un menor en un juego de dados en plena calle de San José.

Con la República, Wiot apenas aparece en la prensa, salvo en concursos agropecuarios con gallinas, patos y conejos de gran tamaño de su finca de San José. No obstante, en junio de 1931 obtiene un nuevo cargo: fiscal propietario municipal del distrito de Vegueta, cargo honorario que él ejerció con especial celo.

Mientras tanto, seguía con sus servicios en la Cruz Roja, como en el incendio de un almacén en la Iglesia del Pino (La Provincia, 3 de mayo de 1933).

Otro de los acontecimientos que labraron su leyenda está relacionado con la dinamita. En enero de 1934 hallaron 12 kilos de dinamita en la panadería La Igualdad de la calle Pedro de Vera. Las versiones periodísticas fueron contradictorias: en unas se decía que el propietario cortó la mecha, en otras que fue Wiot quien heroicamente la cortó con un cuchillo.

Heroico comportamiento

Existe la posibilidad de que Wiot fuera en realidad sospechoso de colocar la bomba, pero la influencia de los García-Beltrán promovió otra versión más favorable.

Ese mismo año, en octubre, tras la destitución de la corporación de Las Palmas, su cuñado Jacinto Artiles Fabelo fue designado alcalde y Wiot nombrado inspector de la Guardia municipal.

Un año después, en marzo de 1935, Wiot recibió la Orden de la Beneficencia por ese episodio (La Provincia, 26 de marzo de 1935). La medalla y el reconocimiento lo convirtieron en una «rutilante estrella».

El nuevo jefe de municipales permaneció un año y medio en el cargo. Dos rasgos lo definieron: el don de la ubicuidad y su estrecha relación con la dinamita. La prensa de izquierdas lo veía como un «Napoleón», un martillo pilón contra los adversarios políticos hasta febrero de 1936.