Lo que parece idílico en muchas ocasiones no lo es: esto es lo que no se ve en los videos de snorkel en Canarias que se hacen virales

La costa de Canarias, tan codiciada por visitantes y locales, encierra una paradoja luminosa: es tan bella como peligrosa cuando no se tiene precaución. Sus aguas turquesas, los peces que nadan entre las rocas y ese sol que parece no marcharse nunca invitan a sumergirse sin pensar, como si el mar fuera solo un escenario de postal.

Pero la realidad golpea con fuerza, entre enero y julio de 2025, treinta personas perdieron la vida ahogadas en estas mismas aguas. Según advierten los expertos, muchas de ellas murieron por un exceso de confianza, por dejarse seducir por una imagen idealizada que no contempla las corrientes, mareas y riesgos bajo la superficie.

Cuando el mar no avisa

Pablo Martín, biólogo marino y divulgador, lo tiene claro: “Esto que parece idílico, en muchas ocasiones no lo es”. Aunque recibe a diario peticiones para que recomiende lugares donde hacer snorkel en Canarias, prefiere no hacerlo. “Depende del estado del mar y de las mareas, así que aunque yo te pueda recomendar una zona, es probable que cuando vayas no lo encuentres tal y como lo estás viendo ahora”.

El problema no es solo ambiental la masificación de zonas sin control ni regulación real sino profundamente humano: se juega con la vida. Según datos de la plataforma ‘Canarias, 1500 km de costa’, un 34 % de los fallecidos en lo que va de año se habían metido al mar durante episodios de prealerta o alerta por fenómenos costeros.

No es solo una foto

En su vídeo, Pablo lanza un mensaje directo a sus seguidores: “Desgraciadamente, en Canarias se ahoga mucha gente al año, más de las que nos podemos imaginar. Y para colmo, hay muchísima gente que se pone en riesgo simplemente por querer sacarse una foto o un vídeo”.

A esa presión por el contenido visual se suma la falsa seguridad que ofrecen las redes. Lo que para el creador es un día tranquilo y documentado con conocimiento, para quien lo imita puede ser un escenario distinto, sin aviso previo.

Prudencia: la clave que falta

El mensaje de Pablo no es alarmista, sino pedagógico. Invita a disfrutar del océano con respeto y sin miedo, pero con sentido común. “Espero que entiendas este vídeo como un recordatorio para ser prudente cuando vas a hacer actividades relacionadas con el mar y especialmente cuando tienes que estar en la orilla o en lugares que no conoces”.

Y remata: “El mar no es un enemigo al que tenerle miedo, aunque ahora mismo lo veas muy idílico, no siempre está así. Así que, por favor, mucho cuidado”. Las cifras respaldan su advertencia: solo en la isla de Gran Canaria, once personas han perdido la vida en sus costas este año. Le siguen Tenerife (10) y Lanzarote (3). No se trata de una estadística más, sino de una realidad silenciada bajo la postal.