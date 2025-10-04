En los tiempos de María Castaña

El casamiento engañoso, una de las novelas ejemplares de Cervantes, es probablemente de los primeros textos en documentar lo que suponemos era ya una expresión popular muy difundida en aquella época ( «[...] ¡Si nos ha vuelto ‘el tiempo de Maricastaña’, cuando hablaban las calabazas [...] cuando departía el gallo con la zorra y unos animales con otros») para referirse a ‘un tiempo remoto’. También Quevedo menciona al enigmático personaje del dicho popular (María Castaña o Maricastaña) en su Pragmática que este año 1600 se ordenó, incluyendo un elenco de tópicos en el habla de la época que -a juicio del escritor- deberían ser desterrados del lenguaje. Pero no obstante tales pretensiones, María Castaña continúa estando presente en el lenguaje hodierno. De manera que este modismo antiguo pasó a formar parte del repertorio fraseológico insular, pudiéndose escuchar entre hablantes isleños para referirse a algo que sucedió o se originó «hace mucho tiempo».

No han faltado las conjeturas acerca de la identidad del personaje. La más extendida de estas es la que se refiere a una tal María Castaña a la que se relaciona con un acontecimiento histórico que se vivió en Lugo en el siglo XIV. Se le atribuye el mérito de haber sido de las cabecillas de la revuelta popular contra el pago del impuesto a la Iglesia. Revuelta que se cobró la vida del mayordomo del obispo. Estos hechos hicieron que se extendiera la fama de esta mujer por su decisión y el coraje mostrados. Ello la sitúan entre el personaje histórico, la leyenda y la fantasía. En cualquier caso no es muy distinto a otros nombres que protagonizan frases proverbiales, modismos y expresiones idiomáticas, v.gr.: «Muera Marta, muera harta», dicho que hace referencia a un personaje popular de la época y que Cervantes pone en boca de Sancho en el Quijote (sinónimo de la expresión «muera gato, muera harto»); así como otros personajes reales o imaginarios, arquetipos de héroes y antihéroes que abundan en la fraseología popular, como por ejemplo, «Rita la cantaora», «Periquillo el de los palotes», «Mateo el de la guitarra» o «Cuco el de cógelo Cuco».

En cuanto al significado de la expresión «en tiempos de María Castaña», el DRAE la vino recogiendo en algunas ediciones desde 1884 para referirse a «un tiempo muy antiguo» («hace mucho tiempo»). La frase es sinónima de otras expresiones populares más propias del español de Canarias, como: «Cuando los animales hablaban», cuyo origen más probable está en una fórmula tradicional de iniciar a contar una historia haciendo referencia a un pasado remoto e inmemorial: «Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía estaba formándose y los animales aún hablaban...» o «en el tiempo en que los animales hablaban» (comunes en castellano y otras lenguas); y que de manera simplificada ha adquirido carta de naturaleza en el español de Canarias como expresión idiomática («cuando los animales hablaban») para referirse hiperbólicamente a algo sucedido ‘hace mucho tiempo’, con valor similar a esta otra expresión que dice: «cuando Dios andaba por el mudo». Son registros afines: «Es más viejos que el pendón de la conquista»; «eso es del año (d)el cólera»; «es más viejo que la Cruz de piedra»; «es más viejo que Cascorro» o «eso es más viejo que mear en la pared»