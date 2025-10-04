En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Flora Marimón
Un vacío legal deja sin castigo a asesinos y violadores en alta mar
La Fiscalía avisa a la UE de que la ley actual española impide perseguir delitos graves cometidos en embarcaciones en aguas internacionales
Clavijo sobre la salida frustrada del menor: "Es un ejemplo claro de la dejadez del Estado"
La derivación frustrada del primer adolescente migrante que llegó a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria ha levantado ampollas en el Ejecutivo regional. El presidente canario, Fernando Clavijo, manifestó su descontento ante la situación. "Es un ejemplo claro que evidencia la dejadez con la que el Estado está afrontando las derivaciones", reprochó Clavijo, quien agregó que el Gobierno de España, "en lugar de buscar excusas absurdas para llevar al Constitucional los presupuestos de la Comunidad Autónoma, debería centrarse en cumplir con sus obligaciones hacia los menores y con Canarias. Algunos deberían remar a favor de las Islas y no utilizar su cargo como ministros para posicionarse como líderes de la oposición".
Alexandra Socorro
Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad
El joven iba a ser reubicado en Extremadura en el marco de la declaración de contingencia migratoria
Alexandra Socorro
Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo
Canarias vigila que los jóvenes migrantes no acompañados que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de protección internacional. Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la reunión del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado para abordar los traslados de menores con solicitud de asilo. La tardanza del Gobierno central en ejecutar los traslados, pese al auto del Tribunal Supremo dictado hace seis meses que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo, ha tenido consecuencias directas. Muchos de los chicos han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido trasladados a la Península. Una situación que pone en jaque la eficacia del sistema: "Han tardado tanto en salir hacia la Península que durante el proceso muchos ya han cumplido los 18 años, por lo que estamos muy atentos a que sigan dentro del sistema de protección internacional", afirmó la consejera. Además, recalcó que estos jóvenes, aunque hayan alcanzado la edad adulta, "deben tener prioridad absoluta sobre cualquier otra solicitud, simplemente por el hecho de haber sido menores tutelados".
EFE
Extremadura acogerá al primer menor trasladado a la península por el procedimiento exprés
El presidente del Gobierno canario critica la falta de "diligencia a la hora de que el Estado asuma la responsabilidad de los menores"
Alexandra Socorro
El Estado incumple con el 79% de los traslados de niños asilados prometidos
Desde que iniciaron los viajes el 11 de agosto, solo han salido 128 menores, aunque el Gobierno se ha comprometido a sacar a 587
EFE
Asisten a 4 personas llegadas en patera a Gran Canaria y rescatan a una treintena de otra
Cuatro hombres magrebíes arriban en una barquilla a Pozo Izquierdo y Salvamento Marítimo asiste a otra embarcación al sur de Maspalomas
Alexandra Socorro
El primer traslado tras la contingencia migratoria incumple el plazo de 15 días
Este viernes debe iniciarse la salida exprés de los chicos a la Península, pero no se han completado los trámites. El Estado sostiene que sí se han respetado los tiempos.
EFE
Mauritania desmantela una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Canarias
La Policía detiene a tres sospechosos y a 15 migrantes en situación irregular en una vivienda en Nuakchot
Alexandra Socorro
Choque entre el Estado y Canarias por el traslado del primer menor
El migrante recibirá este jueves la notificación del expediente necesario para avanzar en el proceso de reubicación
- Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
- Salvador Miranda: «Canarias perdió la gran oportunidad de tener una industria de cuero y tintes en el siglo XVIII»
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- El Gobierno de Canarias publica la convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2025
- Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega
- Turismo da cinco años a los ayuntamientos para delimitar sus áreas de acampada
- Clavijo envía al Supremo un documento que evidencia el 'desacato' del Estado al no acoger a menores migrantes que han pedido asilo
- En este hotel de Canarias cambió por completo la historia de España: así se encuentra la habitación donde durmió Franco la noche anterior a que estallase la Guerra Civil