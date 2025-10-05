El emotivo mensaje de Torres por la muerte de Fernández Vara

El ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, , ha rendido homenaje a Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, alabando su dedicación a una política que “siempre practicó la política útil”.

Torres, en una entrada en su cuenta oficial de ‘X’, subrayó el legado de Fernández Vara, enfocándose en su integridad, su lucha por la justicia social y el avance general.

“Cuánto le vamos a echar de menos. Su sensatez. Su autenticidad. Para su familia, amistades y para el PSOE Extremadura, mi abrazo y todo el cariño desde el PSOE Canarias. Descanse en paz”, declaró Torres.

Un recuerdo

Tras participar en un encuentro con exiliados en Chile, el ministro también ha evidenciado su pesar por el fallecimiento de Fernández Vara a través de unas sentidas palabras en las que se muestra el respeto, la admiración y el cariño entre ambos socialistas. Con evidente emoción en su voz, Torres se refiere al fallecido como "un referente"y una "magnífica persona".

"Solemos decir que es una persona es buena cuando nos deja pero Guillermo lo era y no creo que hubiera nadie que no lo piense", ha asegurado Ángel Víctor Torres quien quiso compartir el mensaje que le dio Fernández Vara cuando el ministro canario anunció que padecía cáncer: "Se me acercó, me dio un abrazo y me dijo: 'ánimo y fuerza".

"La tendré siempre, Guillermo, porque en eso también has sido un ejemplo", son las palabras con las que terminó Torres su emotiva intervención.

El socialismo llora la pérdida

El socialismo español llora este domingo la muerte de Guillermo Fernández Vara, a quien desde el partido definen sobre todo como un hombre bueno, comprometido con Extremadura y con el diálogo, y como un "socialista ejemplar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que fue un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público", y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España".

"Consternada" se ha mostrado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha incidido en que Fernández Vara fue una "voz serena del socialismo" que "deja una huella imborrable".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ha señalado que fue "un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad".

Para la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, Fernández Vara era "un socialista ejemplar y un gran compañero".