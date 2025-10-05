Reacción de la Casa Real
Los Reyes lamentan la muerte de Vara, un servidor público "con un profundo sentido de Estado"
Felipe VI y Letizia destacan que el expresidente extremeño "hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación"
Los Reyes de España han lamentado este domingo el fallecimiento del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, de quien han ensalzado su "profundo sentido de Estado", al tiempo que lo han calificado como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".
Según han informado desde la Casa Real, Felipe VI y Letizia han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a la viuda y los hijos del político extremeño, además de recordar los "muchos momentos compartidos". Asimismo, los monarcas han valorado la entrega de Vara a Extremadura, a sus ciudadanos y al conjunto de los españoles, "siempre con un profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
- Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega
- El nuevo equipo directivo de la redacción de LA PROVINCIA
- Las ‘fuerzas ocultas’ que impulsan a Vox en Canarias
- La presencia de un dron obliga a desviar vuelos en un aeropuerto canario
- La diáspora isleña tendrá una ley para fomentar la canariedad
- El Ejército francés se entrena en el subsuelo de Canarias