Los Reyes lamentan la muerte de Vara, un servidor público "con un profundo sentido de Estado"

Los Reyes de España han lamentado este domingo el fallecimiento del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, de quien han ensalzado su "profundo sentido de Estado", al tiempo que lo han calificado como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Según han informado desde la Casa Real, Felipe VI y Letizia han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a la viuda y los hijos del político extremeño, además de recordar los "muchos momentos compartidos". Asimismo, los monarcas han valorado la entrega de Vara a Extremadura, a sus ciudadanos y al conjunto de los españoles, "siempre con un profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".