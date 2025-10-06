Canarias se ofrece para acoger a los niños de Gaza con necesidades sanitarias
El Gobierno de Canarias ha ofrecido su disponibilidad al ejecutivo central para acoger a los menores que llegarán a España desde gaza y que necesiten asistencia sanitaria
El Gobierno de Canarias ha ofrecido su colaboración al Ejecutivo central para acoger a niños procedentes de Gaza que necesitan atención médica especializada. Así lo anunció este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, quien explicó que Canarias quiere ser una de las primeras comunidades en participar en esta iniciativa humanitaria.
Cabello detalló, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Ministerio de Sanidad contactó con el Ejecutivo canario el pasado 3 de octubre para solicitar su colaboración en la nueva evacuación de menores enfermos de Gaza, trasladados a España con el apoyo del Ministerio de Defensa. En esta operación, añadió, será el Ministerio de Inclusión el encargado de ofrecer el apoyo social necesario.
El portavoz explicó que Canarias se ha ofrecido a atender a estos niños, que padecen enfermedades oncológicas, politraumatismos y problemas cardiovasculares, poniendo a disposición sus recursos sanitarios.
Además, Cabello destacó que “Canarias vuelve a estar entre las primeras comunidades autónomas” en responder ante una emergencia, recordando la colaboración prestada durante la DANA en Valencia, cuando un equipo de profesionales canarios se desplazó para aportar su “cuota de solidaridad con el conjunto del Estado”.
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
- Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega
- Las ‘fuerzas ocultas’ que impulsan a Vox en Canarias
- La presencia de un dron obliga a desviar vuelos en un aeropuerto canario
- El Ejército francés se entrena en el subsuelo de Canarias
- El Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad a los presupuestos de Canarias
- Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad