Canarias renuncia a vacunar frente a la covid en la campaña antigripal para mejorar las coberturas

No habrá doble pinchazo en la campaña antigripal de Canarias. La Consejería de Sanidad ha decidido renunciar a vacunar contra la covid al mismo tiempo que la gripe –como ha venido haciendo los últimos cuatro años– con el objetivo de recuperar las coberturas vacunales perdidas por el agotamiento de la población.

«Han sido dos motivos los que han llevado a tomar esta decisión en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad», explica José Díaz Flores, director de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Por un lado, la demostración de que el coronavirus no tiene estacionalidad. «De hecho, hemos tenido un ligero repunte este agosto con la llamada variante Frankenstein», matiza Díaz. Por otro lado, hacer frente al hartazgo de la gente.

«El cansancio que tenía la población a vacunarse después de la covid ha lastrado también las cifras de protección de la gripe», insiste el director de Salud Pública. Así, en esta ocasión, no se ofrecerá la vacuna de la covid junto a la de la gripe a las personas susceptibles de contagiarse.

Cabe recordar que durante el año pasado tan solo se vacunaron contra la covid el 26% de las personas mayores de 80 años, un 19% de las que tenían entre 70 y 70 y apenas un 11% de las que tienen entre 60 y 69 años. En lo que respecta la población general (de 0 a 59 años), tan solo se vacunó el 3,6%.

Disponibles todo el año

«Es verdad que en esta época nos llegará algo más de suministro, pero la tendremos disponible durante todo el año», sentencia. Esta decisión se encuadra en la necesidad de aumentar las coberturas vacunales y la preocupación por el auge de los movimientos negacionistas y antivacunas que están ganando terreno por toda Europa y Estados Unidos.

Canarias comenzará el próximo 16 de octubre a vacunar a toda la población vulnerable (personal sanitario, embarazadas, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas). Todos ellos serán citados en los centros de salud para recibir su protección contra la gripe.