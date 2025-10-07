47 menores migrantes con asilo frenan su traslado a la Península ante las demoras del Estado
El Ejecutivo autonómico plantea la posibilidad de crear un nuevo centro para acoger a los niños que desean permanecer en las Islas
Nuevos inconvenientes en el traslado de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. La demora del Estado en realizar las derivaciones desalienta a los niños, quienes tras esperar a su derivación deciden no continuar con el viaje hacia el territorio peninsular. 47 menores que ya se encuentran en el centro Canarias 50 —un recurso temporal habilitado por el Estado como etapa previa al traslado a la Península— han decidido detener su viaje y permanecer en el Archipiélago tras comprobar que su estancia en el recurso se ha prolongado más de lo inicialmente previsto. Así lo confirmó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, al término de la reunión del comité interadministrativo celebrada este martes con el Estado para abordar los traslados de menores solicitantes de asilo.
El rechazo de los jóvenes a salir es un escenario para el que Canarias ya se ha preparado. "Necesitamos una respuesta con respecto a aquellos menores con protección internacional que no desean abandonar las Islas", afirmó Rodríguez, quien recordó que estos jóvenes deben ser atendidos por la Administración central, "ya sea en la Península o en el Archipiélago". La situación dista de ser alentadora. Mientras desde Madrid no se incrementa el ritmo de los traslados —que esta semana se mantienen en 20, incluyendo el de una madre menor con su bebé—, Canarias urge a encontrar soluciones para los niños con asilo que optan por quedarse en el Archipiélago. "Hemos planteado si existe la intención de crear algún centro para acoger a estos menores arraigados en nuestra tierra, y nos han respondido que están estudiando esta posibilidad, por lo que esperamos una respuesta en las próximas semanas", explicó Rodríguez. Además, los expedientes de estos menores están siendo evaluados tanto por la Fiscalía como por la Dirección General de Protección a la Infancia.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
- Un avión vuelve a Canarias tras escaparse un perro de su transportín mientras viajaba en la bodega
- Las ‘fuerzas ocultas’ que impulsan a Vox en Canarias
- El Ejército francés se entrena en el subsuelo de Canarias
- El Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad a los presupuestos de Canarias
- Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad
- Canarias busca vías para complementar 41.761 pensiones no contributivas ante el freno del Estado