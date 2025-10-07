Torres destaca la aprobación de más de 75 millones de euros para Canarias en el Consejo de Ministros

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, valoró de forma positiva las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros celebrado este martes, destacando especialmente el impacto que tendrán en Canarias.

Torres explicó que «El Consejo de Ministros ha aprobado cuestiones muy importantes para Canarias. La transferencia de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC), que ha aumentado en estos años de 43 a 45». Este programa es una de las principales herramientas de apoyo al mercado laboral del Archipiélago y, según el ministro, refleja el compromiso del Ejecutivo central con la recuperación económica y social de las Islas.

Además, el responsable de Política Territorial subrayó que el Consejo también dio luz verde a una partida de 30 millones de euros destinada a la lucha contra la pobreza, un problema que continúa afectando a amplios sectores de la población canaria. «La aprobación de 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza», remarcó Torres, es una medida que busca reforzar la protección social y reducir la desigualdad.

En lo que respecta a La Palma, el ministro anunció un suplemento de cerca de 1,2 millones de euros dirigido al municipio de Tazacorte, que se transferirá «en una o dos semanas». Según detalló, este desembolso se enmarca en los compromisos adquiridos tras la erupción volcánica de 2021. «El Gobierno de España cumple con sus compromisos y con el convenio que firmó en el año 2022, donde se comprometía a poner el 50% de las infraestructuras municipales», aseguró Torres.