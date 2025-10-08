El Estado "barre" 226 millones en dos años en inversiones para Canarias

Los presupuestos del Estado para 2023 -los últimos aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, consignaron un total de 906 millones de euros para el Archipiélago. Tras las sucesivas prórrogas de 2024 y 2025, ese dinero se ha reducido hasta los 680 millones de euros. "El Gobierno central nos ha barrido 226 millones de euros", aseguró este miércoles en sede parlamentaria la consejera de Hacienda, Matilde Asián.

Por lo tanto, y sin que aún la vicepresidenta y titular de las arcas estatales, María Jesús Montero, haya comunicado ni el techo de gasto ni la senda de déficit y, ni mucho menos, haya presentado el proyecto presupuestario estatal para 2026, Asián insistió en la Comisión de Presupuestos en que las cuentas canarias, que llegarán al Parlamento de Canarias el 30 de octubre, "las hacemos con un ojo tapado", ya que se confeccionarán con ese déficit de 226 millones y el resto de "incertidumbres" generadas por la falta de presupuestos del gabinete de Sánchez. Un 'agujero' que se completa con el hecho de que el Estado solo ha ingresado en las arcas canarias 93 millones de euros y adeuda 303 millones de las transferencias previstas para Canarias en este 2025, que se habían cifrado en 396 millones.

Ni siquiera los 75 millones aprobados el martes por el Consejo de Ministros –45 para el Plan Integral de Empleo (PIEC) y 30 para el Plan contra la Pobreza– palían este roto presupuestario, pues Asián recordó que falta el dinero para el plan integral de empleo de La Palma y las partidas complementarias al plan estatal de vivienda, el convenio de estrategia de sostenibilidad turística o la bonificación del IRPF para La Palma, que no está prevista aún para 2025 pero que confía en que finalmente se cumpla antes de fin de año.

"Virgencita, que me quede como estoy"

A todo ello, Asián sumó su preocupación por el hecho de que en el modelo de mutualización de la deuda se haya limitado la cantidad a ‘condonar’ a Canarias por, de facto, incluir el REF, y que eso mismo suceda en una posible reforma del sistema de financiación autonómico que incluya el cómputo de las partidas específicas del fuero canario y, por tanto, empeore el actual: "Virgencita virgencita, que me quede como estoy", exclamó.

Con todos estos hándicaps, "vamos a hacer unos presupuestos guiados por la prudencia, fundamentalmente porque ignoramos datos esenciales que deberíamos tener para formularlos", contestó la consejera a varias preguntas del socialista Manuel Hernández y Fernando Enseñat (PP) para que desvelara las líneas de actuación de las cuentas para 2026. Lo que sí garantizó, frente al escepticismo del PSOE, es que la ley presupuestaria no contendrá un impuesto a las pernoctaciones –aunque si fórmulas para conseguir la "participación local en los beneficios del turismo"– y garantizará las prestaciones sociales, contendrá medidas que incentiven un cambio en el modelo económico e impulsarán la ejecución de los fondos europeos Next Generation.

"Momentos difíciles" en la UE

Precisamente, Asián volvió a expresar sus temores por los "momentos difíciles para Canarias que supone el nuevo marco presupuestario europeo", ante la posibilidad de que las especificidades del archipiélago como región ultraperiférica (RUP) se acaben diluyendo en un proceso de recentralización en los Estados miembros y "queden desdibujadas asignaciones específicas para Canarias" como el Posei, el Feder o el Fondo Social Europeo.

"Todo aquel que se aleja de la media no sale favorecido cuando hay una normativa que uniforma", afirmó antes de añadir que la Unión Europea (UE) "tiene menos recursos en el nuevo marco presupuestario que en el anterior" porque va a dedicar más dinero a la defensa y la seguridad y a pagar la deuda contraída durante la pandemia.

En ese escenario, Asián dijo que la UE "reacciona como todos los organismos, huyendo del problema, y diciendo que no tiene recursos y descargando sus políticas tradicionales en cada uno de los Estados para que cada uno se las componga como pueda".

Una sola 'voz RUP'

Por ello, expresó su deseo de que la ofensiva del Gobierno de Canarias fructifique en el seno de la Comisión Europea para que se mantenga el estatus RUP en la asignación de recursos y que el Archipiélago «tenga voz para poder lograr que no se desmantele la llamada Europa de las regiones».

Al respecto, los presidentes de Canarias y Madeira, Fernando Clavijo y Miguel Albuquerque, lideran un frente para de los territorios amparados por el artículo 349 del Tratado de la UE respondan "como una sola voz" ante una propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que "compromete el desarrollo económico y social" de las RUP.