Mila Pacheco, Tomás Martín y Eva Bajo, medallas al Mérito de la Justicia

El Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria fue ayer escenario de la entrega de las Medallas al Mérito de la Justicia con distintivo de oro, presidida por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. La ceremonia reunió a destacados representantes del ámbito judicial, académico y de la abogacía, en un acto que puso en valor la trayectoria y el compromiso de profesionales que han marcado un hito en la justicia canaria.

Los galardonados fueron el magistrado Tomás Martín; la directora del Instituto de Medicina Legal, Eva Bajo; la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco; y el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Las condecoraciones fueron otorgadas por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a propuesta de la Comisión de Valoración, según el Decreto 77/2025.

Durante su intervención, Barreto destacó que la labor de los premiados «trasciende lo profesional» y les agradeció que se conviertan en «referentes de una Justicia más humana y cercana al ciudadano». Subrayó que estas medallas representan «vocación, altruismo y el compromiso de ofrecer un servicio público de calidad, protegiendo a los más vulnerables e indefensos».

En particular, Tomás Martín Rodríguez, magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y Eva Bajo Tobío, directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, han sido reconocidos por su papel fundamental en la creación y consolidación del primer órgano judicial especializado de estas características en España, considerado un referente internacional en la protección integral de menores víctimas de violencia. Además, se reconoció al propio juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por su contribución al modelo.

Por su parte, Mila Pacheco Pérez, vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, recibió la medalla por su impulso a la mediación en Canarias y su liderazgo en el Centro de Mediación (Cemicatf), desde 2016, tanto en procesos extrajudiciales como intrajudiciales. También se destacó su labor en la protección de los derechos de extranjeros y solicitantes de protección internacional y su participación en la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.

Además, se reconoció la labor de Sofía Puente Santiago, quien fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia durante la erupción del volcán de La Palma, por su contribución a garantizar la cobertura legal de los afectados.