Aragón acoge a los tres primeros menores migrantes trasladados desde Canarias por el procedimiento exprés

Los tres primeros menores migrantes no acompañados que le corresponde atender a Aragón en función del reparto impuesto por el Estado han llegado ya a la comunidad autónoma. Según han indicado desde el Departamento de Bienestar Social y Familia este jueves, están alojados en recursos de acogida habilitados por el Gobierno de Aragón a tal efecto.

Desde el Departamento que lidera Carmen Susín, han avanzado que "no se van a ofrecer más detalles para salvaguardar su bienestar y la integridad del sistema de protección de menores".

Igualmente, han precisado que, en la actualidad, Aragón ha recibido 30 expedientes, de los cuales 12 proceden de Canarias, 12 de Ceuta y seis de Melilla. Está previsto que la Comunidad Autónoma reciba hasta a 251 menores migrantes no acompañados.