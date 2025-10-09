Aragón acoge a los tres primeros menores migrantes trasladados desde Canarias por el procedimiento exprés
La Comunida Autónoma ha recibido 12 expedientes de chicos procedentes de las Islas
Efe
Los tres primeros menores migrantes no acompañados que le corresponde atender a Aragón en función del reparto impuesto por el Estado han llegado ya a la comunidad autónoma. Según han indicado desde el Departamento de Bienestar Social y Familia este jueves, están alojados en recursos de acogida habilitados por el Gobierno de Aragón a tal efecto.
Desde el Departamento que lidera Carmen Susín, han avanzado que "no se van a ofrecer más detalles para salvaguardar su bienestar y la integridad del sistema de protección de menores".
Igualmente, han precisado que, en la actualidad, Aragón ha recibido 30 expedientes, de los cuales 12 proceden de Canarias, 12 de Ceuta y seis de Melilla. Está previsto que la Comunidad Autónoma reciba hasta a 251 menores migrantes no acompañados.
