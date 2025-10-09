Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón acoge a los tres primeros menores migrantes trasladados desde Canarias por el procedimiento exprés

La Comunida Autónoma ha recibido 12 expedientes de chicos procedentes de las Islas

Archivo - Uno de los menores migrantes rescatados tras volcar un cayuco en El Hierro

Archivo - Uno de los menores migrantes rescatados tras volcar un cayuco en El Hierro / Europa Press

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Los tres primeros menores migrantes no acompañados que le corresponde atender a Aragón en función del reparto impuesto por el Estado han llegado ya a la comunidad autónoma. Según han indicado desde el Departamento de Bienestar Social y Familia este jueves, están alojados en recursos de acogida habilitados por el Gobierno de Aragón a tal efecto.

Desde el Departamento que lidera Carmen Susín, han avanzado que "no se van a ofrecer más detalles para salvaguardar su bienestar y la integridad del sistema de protección de menores".

Igualmente, han precisado que, en la actualidad, Aragón ha recibido 30 expedientes, de los cuales 12 proceden de Canarias, 12 de Ceuta y seis de Melilla. Está previsto que la Comunidad Autónoma reciba hasta a 251 menores migrantes no acompañados.

