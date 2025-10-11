El homenaje a Adán Martín resalta que "hizo realidad sus sueños"

Hace 15 años que falleció el expresidente de Canarias Adán Martín, pero como dijo este viernes su viuda, Pilar Parejo, durante el homenaje celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, "si es cierto, como dicen las leyendas, que nadie muere del todo mientras siga siendo recordado, Adán Martín sigue vivo en la memoria de quienes le queremos".

"No hay un solo día en que el recuerdo de Adán no venga de visita. Porque está en todas las cosas que miro. Está cuando paso por el Parque Marítimo y el Palmetum y en ese impresionante auditorio al que le pusieron su nombre. Está en los edificios más antiguos y hermosos de Santa Cruz que salvó para que fueran parte de nuestro patrimonio. Está cuando viajo entre las islas y recuerdo que él luchó con uñas y dientes para crear ese eje transinsular de transporte con el que soñaba como un regalo de Reyes. Está cuando veo los cayucos que siguen llegando a las costas de Canarias, una crisis que en 2006 supo lidiar, y está cuando viajo a Senegal o a Cabo Verde, donde dejó una honda huella", rememoró Parejo.

Una idea en la que también ahondó el presidente Fernando Clavijo cuando cerró su discurso de homenaje asegurando que "Adán no se fue del todo, permanece en esta tierra que ayudó a levantar, en la manera en que entendemos Canarias, en cada gesto de quienes aún creemos que la política debe servir para unir, no para dividir. Y mientras sigamos construyendo esta tierra que tanto amó desde esa convicción, Adán seguirá vivo entre nosotros".

Sigue vigente

También la periodista Marta Modino, que ejerció de maestra de ceremonias, se sumó a esa tesis de pervivencia: "Adán Martín, años después, sigue vigente, su plan de trabajo no ha perdido futuro, continúa estando en pie. Pasan los años y su visión de la política, de las cosas, no ha decaído".

El homenaje, organizado por la Fundación Canarias Siglo XXI, reunió a numerosos familiares, amigos, colaboradores y miembros de CC que quisieron poner el énfasis en que "hay muy poca gente que es capaz de soñar con proyectos que pueden cambiar el futuro. Y menos aún que sean capaces de hacerlos realidad. Él era uno de ellos".

Disentir sin dividir

Pues, como aseveró Clavijo, "hay personas que marcan una época sin pretenderlo, que dejan una huella profunda no solo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron». ¿Y cuál era la receta que usaba el expresidente?: "Hacía siempre equipo y eso le llevó a trabajar con gente muy distinta entre sí y conseguía que esas diferencias no fueran un obstáculo para avanzar, sino todo lo contrario, visiones diferentes que aportaban y enriquecían el conjunto", resaltó su viuda.

"Conseguía que las diferencias no fueran un obstáculo para avanzar, sino todo lo contrario, visiones diferentes que aportaban y enriquecían el conjunto, porque era un hombre profundamente humano, respetuoso, generoso, que creía sinceramente en el poder del entendimiento más allá de las siglas. Reconocía el talento de nuestra tierra para entenderse. Para disentir sin dividir", insistió el presidente Clavijo. Por ello, y porque Martín se fajaba en "construir acuerdos sabiendo que puede haber miradas distintas, pero nunca destinos enfrentados", Clavijo se mostró convencido"de que le dolería ver el grado de polarización actual, el ruido, el enfrentamiento constante, porque Adán defendía la política como una de las tareas más nobles a las que uno podía dedicarse. Como un servicio, como una herramienta para cambiar la vida de la gente".

Canarias en el corazón

El acto, que incluyó diferentes partes musicales, quiso reflejar una de las preocupaciones más importantes del expresidente: su sueño por la unidad de las Islas, que estuvo representada en una danza alegórica a cargo Paula Quintana. Y es que Martín, como recordó Parejo, "creía en Canarias, llevaba Canarias en el corazón y trabajó incansablemente para hacer posible la unidad de esta tierra. Porque era capaz de ver más allá del hoy y de planificar e innovar para que ese futuro pudiese ser una realidad".

"Fue el primero en hablar de Canarias como Archipiélago Atlántico porque entendía nuestra posición como una ventaja, como un puente entre continentes, como un espacio de oportunidades", recordó el presidente.

Tender la mano a África

Unas oportunidades que tienen un lado dramático, pues el Archipiélago se convirtió en 2006 en la puerta de entrada de los migrantes que huían de las nefastas condiciones de vida en el vecino continente africano. A Martín le tocó la primera crisis de los cayucos, cuando arribaron 31.000 personas en pateras y cayucos a las costas canarias.

"Fue también pionero en tender la mano a África, en impulsar relaciones que más tarde se truncaron por la crisis de 2008. A él, como a nosotros, nos tocó enfrentar las crisis migratorias más duras que ha vivido Canarias. Y compartimos una convicción profunda: este drama humano exige unidad, humanidad y compromiso", recordó el presidente Clavijo.

El joven Touré

Y la visualización de ese drama, pero también de esa esperanza que significa que la sociedad y las administraciones públicas colaboran y buscan "soluciones conjuntas a un drama humano de enorme envergadura", se personificó en Youssouf Touré, un joven maliense que llegó hace cinco años en una frágil embarcación por la mortífera ruta atlántica y que contó como aquí, en las Islas, pudo "aprender el idioma español y conocer la cultura, también logré continuar con mis estudios y obtuve el título de FP de Mantenimiento de Edificios". Durante su tiempo libre, el joven Touré colabora con "varios centros escolares e institutos, donde me invitan a dar talleres de motivación y charlas dirigidas a los adolescentes, que son el futuro de este país".

Y, para concluir, se mostró"muy orgulloso de poner voz a uno de los discursos del presidente Adán Martín", aquel en el que puso en evidencia en el Parlamento que mientras que no se reparaba en medios para rescatar coches arrastrados por una riada en la Península, no se hacía lo propio para salvar las vidas de las personas que llegaban en cayucos a las Islas.