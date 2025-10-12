Las arcas de Hacienda celebran la subida de salarios y la caída del paro

Hasta agosto de este año, la Agencia Tributaria ha recaudado en Canarias 3.138,2 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Nunca antes se había alcanzado una cantidad semejante en el Archipiélago en los ocho primeros meses de un ejercicio. La suma supera en un 14,4% la alcanzada entre enero y agosto del año pasado. La mejora del mercado laboral y los ajustes salariales para paliar parte de la subida de precios de los últimos cuatro años explican el crecimiento del volumen de dinero que entra en las arcas públicas.

En agosto de 2019 trabajaban en las Islas –afiliados dados de alta en la Seguridad Social– 840.270 personas. Seis años después lo hacían 94.613 ciudadanos más, lo que supone un incremento del 11,25%. Se trata de potenciales declarantes –no todos alcanzan la cantidad mínima obligatoria– que alimentan de oxígeno la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

No hacer ajustes técnicos en los niveles del IRPF provoca que la mejora de las rentas del trabajo se esfume

Una mirada a la realidad desde otro ángulo permite observar que al finalizar el verano de este año había 40.067 desempleados menos registrados en las oficinas de la comunidad autónoma. Una mejora de las circunstancias personales conlleva en muchos casos un aumento del número de declarantes.

Nuevos convenios

A todo esto hay que sumar el efecto sobre los salarios de la ola inflacionaria que se desató en el verano de 2021 y se agravó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Las negociaciones de los convenios colectivos han intentado paliar, al menos en parte, ese aumento del coste de la vida. Mientras antes de 2019 se pactaban subidas salariales de alrededor de dos puntos, en los últimos años los incrementos se sitúan más cerca del 3% o, incluso, medio punto por encima de ese valor.

El aumento de las rentas del trabajo provoca saltos a tramos de superior tributación fiscal. Es decir, el trabajador ingresa más pero tiene también que pagar más impuestos, y todo cuando ni siquiera ha conseguido que le aumenten el sueldo en la misma proporción en que se ha encarecido la factura del hogar. Contra todo esto han alzado la voz los grupos de oposición y no pocos expertos alertando al Gobierno de la conveniencia de ajustar los tramos del IRPF, lo que se conoce como deflactar.

Solo un parón

Desde que se superó la Gran Recesión que se desató en los últimos años de la primera década de este siglo –2017 trajo el primer incremento–, la mejora de la recaudación ha sido una constante; excepción hecha del curso 2020, en el que la adopción de restricciones para frenar la propagación del coronavirus generó un parón de la economía. La recuperación se constató en 2022. En los primeros ocho meses de ese año los ciudadanos ingresaron en las arcas vía IRPF una cantidad que superó en un 41% a la que se alcanzó en el mismo periodo del año anterior.

La curva se ha mantenido en ascenso desde entonces, con aumentos del 3,9% (2023) y 9,4% (2024); siempre atendiendo a los ocho primeros meses del año. Y como cada vez son más los trabajadores que logran alguna subida salarial, y, además, aumenta el número de canarios que tienen la posibilidad de acceder a un empleo, mientras Hacienda no deflacte el impuesto, la recaudación continuará al alza.

Cifra récord

Esto ha provocado la cifra récord entre enero y agosto de este año y un incremento interanual que se sitúa en el nivel de los dos dígitos y, además, con firmeza; el mencionado 14,4%. Acudiendo a más comparaciones, en todo el año pasado no se alcanzaron los 3.000 millones de euros en el Archipiélago. Como hasta agosto han entrado 3.138,2 millones de euros en Hacienda, restando un cuatrimestre para finalizar el año es factible pensar que se alcancen los 3.500 millones de euros.

Ante la inacción del Gobierno central a Canarias le queda la posibilidad de deflactar el tramo autonómico del IRPF, es decir, introducir ajustes técnicos para evitar lo que el Banco de España ha denominado «progresividad en frío». El Gobierno autonómico ya lo ha hecho junto a otras cuatro comunidades autónomas.

Canarias es una de las cinco comunidades que han ajustado el tramo autonómico del impuesto a la baja

El concepto descrito por el Banco de España explica el «fuerte dinamismo», en palabras del regulador español, que muestra la recaudación por IRPF. El estudio estima que un aumento «homogéneo de la renta de los hogares de un 1 %» se traduce en «un incremento de la recaudación de un 1,85 %, en línea con la elasticidad media estimada para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)». Es decir, las subidas salariales pactadas entre empresa y trabajadores tienen a las arcas públicas entre las más beneficiadas.