El banco de sangre canario cambia de dirección por tercera vez dos años

El banco de sangre de Canarias (ahora dirección general de Hemodonación y Hemoterapia) ha cambiado de director por tercera vez en apenas dos años. El enfermero Francisco Javier Rodríguez Sosa ha sido la persona elegida para sustituir al hasta ahora director Iván Santiago Falcón, que dimite tras apenas diez meses en el cargo y una gestión emborronada por la grave crisis laboral y social que atraviesa el banco de sangre.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy nombrar a Francisco Javier Rodríguez Sosa como nuevo director general de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS). Hasta ahora, Rodríguez Sosa ejercía de coordinador del departamento de Gestión de Colectas de la provincia de Las Palmas en la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia; además, ha sido enfermero del equipo de extracciones del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y, durante su trayectoria, ha trabajado también como enfermero de Urgencias en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y en el servicio de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

El exdirector de Hemodonación y Hemoterapia, Iván Santiago, en un acto en Puerto de la Cruz, en Tenerife / Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

El nombramiento de Rodríguez Sosa es el tercer parche que la Administración trata de implementar a la profunda crisis que atraviesa el banco de sangre. De hecho, este nuevo fichaje tendrá que afrontar la situación crítica que arrastra el banco de sangre –especialmente en lo que se refiere al éxito de las colectas– y que se ha recrudecido desde la integración del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) en el servicio Canario de la Salud (SCS).

Rodríguez Sosa llega después de Santiago Falcón quien, a su vez, vino a sustituir a Gemma Torres, apartada de la primera línea de la política sanitaria después de que trascendiera que había mentido en su currículum. Gemma Torres fue elegida como directora del extinto ICHH en julio de 2023, por lo que lideró el banco de sangre durante un año y medio.

Gemma Torres en una imagen de archivo cuando fue elegida presidenta de Jovenes por Gran Canaria. / ED / LP

La operación, que se ejecutó el 1 de enero de este año, ha provocado una reducción progresiva de la plantilla –debido a la incompatibilidad de contratación–, una caída de las donaciones –que lo trabajadores relacionan con el cierre de algunos puntos de donación– e incluso un impacto en la actividad sanitaria que depende de ella (como las cirugías o algunos tratamientos).

Primeras valoraciones

"Lo del anterior director era insostenible, quien ha estado gestionando el banco ha sido Javier [Rodríguez Sosa]", explican los trabajadores del banco de sangre, quienes dudan que este cambio pueda mejorar la gestión. "Aunque conoce mejor el funcionamiento del banco de sangre, no creemos que los problemas se vayan a solucionar así", advierten.

Diplomado Universitario en Enfermería por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier Rodríguez cuenta además con un máster universitario en Nutrición y Salud por la Universitat Oberta de Catalunya, con un Experto Universitario en Urgencias y Emergencias por la Fundación Salud y Sociedad de la Escuela de Especialización Profesional de Ciencia de la Salud, Universidad Complutense de Madrid y con un certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad Alfonso X El Sabio.