Canarias avisa a Montero: "Que no se despiste ni un solo céntimo de los 303 millones que debe"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladará mañana a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un mensaje claro: "Que no se despiste ni un solo céntimo de euro de los 303 millones que debe".

La idea del presidente, según explicó este lunes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, al término de la reunión del Consejo de Gobierno es que "se acelere el ritmo" de transferencias para que, de aquí a final de año, el Gobierno del Estado "cumpla con sus compromisos" acordados para este año. Unos compromisos que el gabinete canario recordó que ascendían a 396 millones de euros pero que, a solo tres meses de concluir el año, solo se han satisfecho al 23%, pues el Gobierno central solo ha transferido 93 millones de euros.

"El presidente va a repasar, punto por punto, las transferencias pendientes y el grado de cumplimiento de la agenda canaria", aseguró Cabello.

Agenda canaria

La intención de Clavijo es lograr que el montante a 31 de diciembre de las transferencias se aproxime al 95%, que es la cifra que se transfirió en 2024 tras la presión que desde las Islas se ejerció en Moncloa y, en paralelo, "desbloquear cuestiones pendientes" como el convenio relativo a obras hidráulicas –que arrastra un déficit de 900 millones de euros– lograr el dinero para el plan integral de empleo de La Palma y las partidas complementarias al plan estatal de vivienda, el convenio de estrategia de sostenibilidad turística o la bonificación del IRPF para La Palma, que no está prevista aún para 2025.

El último de los objetivos de Clavijo en su reunión con Montero es "tener información de primera mano sobre los posibles presupuestos estatales" que tanto el presidente Pedro Sánchez como la propia Montero han asegura que van a presentar al Congreso de los Diputados.

De esta forma, se intentará paliar algunas de las incertidumbres "macroeconómicas" que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, tiene para elaborar las cuentas canarias de 2026, que previsiblemente se aprobarán el 27 de octubre por el Consejo de Gobierno para registrarlas en el Parlamento el 30 de octubre y comenzar con su tramitación. De hecho, la propia Asián reconoció en sede parlamentaria la pasada semana que las sucesivas prórrogas de los presupuestos estatales de 2024 y 2025 ha provocado que la aportación del Gobierno central al Archipiélago se ha reducido en 226 millones de euros.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)