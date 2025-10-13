Hartazgo en el Ejecutivo canario: "A este ritmo se tardará más de un año en trasladar a todos los menores asilados"

Trece meses y dos semanas. Ese es el tiempo que tardaría el Estado en trasladar a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península si mantiene el ritmo actual de derivaciones. Un plazo "insuficiente" para aliviar el hacinamiento que sufre Canarias, especialmente teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma fue declarada en situación de contingencia migratoria el pasado 29 de agosto, tras triplicar su capacidad de acogida. "El Ejecutivo autonómico ha movilizado todos los recursos económicos, humanos, materiales y técnicos para seguir tramitando los expedientes de los menores, y exigimos que el Estado haga lo mismo", denunció el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno celebrado este lunes.

El escenario se aleja de ser esperanzador. Han pasado casi siete meses desde que el Tribunal Supremo dictó el auto en el que daba al Estado un plazo de 10 días, calificado como "improrrogable", para hacerse cargo de más de un millar de menores migrantes solicitantes de protección internacional de Canarias. Una orden que, a día de hoy, se mantiene un tanto en el aire. Desde el inicio de las reubicaciones, el pasado 11 de agosto, solo 182 menores han sido trasladados a la Península. Mientras tanto, 764 jóvenes continúan en el Sistema de Acogida de Protección Internacional a la espera de ser derivados, y otros 400 solicitantes de asilo aguardan aún su admisión en dicho sistema. "Hay 1.164 menores que siguen esperando el cumplimiento del auto del Supremo", reprochó Cabello.

Nuevo personal

Ante la situación, el Ejecutivo autonómico ha incorporado 24 nuevos profesionales a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, con el objetivo de agilizar el traslado de los menores migrantes. Una incorporación que responde al encargo realizado a la empresa pública Gestur para dar cumplimiento al real decreto que respalda la contingencia migratoria y establece un plazo máximo de 15 días para el reparto solidario entre comunidades autónomas de los menores que lleguen a territorios tensionados, como Canarias.

Los nuevos equipos, repartidos entre las dos provincias, están formados por 10 trabajadores sociales, 10 administrativos y 4 juristas. Este refuerzo se suma al realizado en septiembre del año pasado, cuando se contrataron 39 profesionales adicionales mediante contrato programa para gestionar expedientes relacionados con la infancia, incluidos los de menores migrantes. "En un año hemos incorporado a 63 nuevos profesionales para dotar a la región del músculo necesario y garantizar los traslados en tiempo y forma", destacó el portavoz del Gobierno canario.

El procedimiento exprés

Un "plan de choque" que desde Canarias exigen que se traslade también a la Administración central. "Estamos haciendo todo lo posible, pero el resto de las partes no. El Estado no está cumpliendo", denunció el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, quien además alertó del empeoramiento de la situación en el Archipiélago: "Es desesperante. En algunos centros hay más de 300 menores y no percibimos la misma urgencia por parte del Gobierno central para revertir esta realidad". Unas declaraciones que llegan tras los reiterados fracasos en los traslados realizados mediante el procedimiento exprés, que hasta ahora no han logrado aliviar la presión sobre el sistema de acogida canario.

Hasta el momento, solo se han derivado 3 de los 41 menores llegados desde el pasado 29 de agosto, pese a que deberían haber sido trasladados en un plazo máximo de 15 días, según establece el real decreto. "No quiero ni imaginar cuánto tardaría el Estado en trasladar a los más de 4.700 menores que deben salir a través del artículo 35 de la ley de extranjería", denunció Cabello. La crítica es clara: mientras Madrid avanza a cuentagotas en los traslados, el Archipiélago sigue asumiendo en solitario la tutela de los niños. La Comunidad Autonónoma "está dispuesta a asumir una cuota solidaria, pero entre eso y que solo salgan tres... Hay una gran diferencia. Una cosa es que se nos acumulen los plazos por la complejidad del proceso, y otra muy distinta es que el Gobierno central nos engañe", denunció Cabello.