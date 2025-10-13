Directo | La primera edición de los Culinary Hotel Awards llega a Canarias

La primera edición de los Culinary Hotel Awards responde a la necesidad de reconocer el trabajo del sector hotelero en favor de la gastronomía de vanguardia. Estos premios, con jurado acreditado, valoran la experiencia culinaria y a toda la cadena profesional que sostiene la satisfacción del cliente.

Estos galardones visibilizan el esfuerzo del sector hotelero canario por avanzar en profesionalización e integrar la gastronomía creativa en su relato turístico, apostando por una oferta innovadora y rupturista.

Durante la gala se entregarán premios a las siguientes categorías: Mejor Bar Piscina.

Mejor Brunch.

Mejor Rooftop.

Mejor Desayuno.

Mejor Sumiller.

Mejor Cocina Sostenible.

Mejor Cocina Internacional.

Mejor Hotel Boutique.

Mejor Director de Alimentos y Bebidas.

Mejor Hotel Gastronómico.

Mejor Director de Hotel.

Mejor Jefe de Sala.

Mejor Chef Ejecutivo.

Mejor Restaurante.

Mejor Chef.

Un agosto de récord El sector turístico canario goza de la mejor salud tras cerrar agosto, mes de temporada baja, batiendo todos los récords posibles. 1.235.935 turistas extranjeros visitaron las Islas, con una subida del 65 respecto al 2024. Uno de los factores que destacan de la experiencia de los visitantes es la gastronómica, una apuesta por la calidad que cada vez es mayor en el sector hotelero canario. Leer más.

Tras la recepción de las autoridades por el presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantza Sarasola, respectivamente, se realizará una fotografía de grupo y dará comienzo el acto en torno a las 20:00, hora canaria, y que estará conducida por Wendy López y Pedro Machín, presentadores del programa Ponte al Día en Televisión Canaria.