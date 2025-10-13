Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | La primera edición de los Culinary Hotel Awards llega a Canarias

El Hotel Botánico de Tenerife es el recinto escogido para la primera edición de estos premios impulsados por Prensa Ibérica

Directo CULINARY / El Día

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La primera edición de los Culinary Hotel Awards responde a la necesidad de reconocer el trabajo del sector hotelero en favor de la gastronomía de vanguardia. Estos premios, con jurado acreditado, valoran la experiencia culinaria y a toda la cadena profesional que sostiene la satisfacción del cliente.

Estos galardones visibilizan el esfuerzo del sector hotelero canario por avanzar en profesionalización e integrar la gastronomía creativa en su relato turístico, apostando por una oferta innovadora y rupturista.

