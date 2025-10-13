Rescatan un cayuco con 206 personas migrantes a bordo al sur de Tenerife
La embarcación fue detectada por el SIVE de la Guardia Civil a unas siete millas al sur de Punta Rasca
Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria
Un cayuco con 206 personas migrantes a bordo ha sido interceptado este lunes en aguas al sur de Tenerife, informan fuentes del organismo estatal a Europa Press.
La embarcación fue detectada por el SIVE de la Guardia Civil a unas siete millas al sur de Punta Rasca y a su encuentro partió la Salvamar Alpheratz, que la acompañó en condiciones de seguridad hasta su entrada al puerto de Los Cristianos en torno a las 14.30 horas.
Los migrantes ha sido atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Clavijo, presidente motero
- La Justicia europea cuestiona el proceso de estabilización de interinos
- El transporte gratuito tendrá los 120 millones que exige Canarias
- El descenso de llegadas en la ruta canaria revela la violencia en Mauritania
- El PSOE presenta una ley para que Canarias deje de ser un “paraíso fiscal para los fondos buitre”
- El homenaje a Adán Martín resalta que 'hizo realidad sus sueños
- El Parlamento de Canarias fracasa en su intento de cazar al filtrador del ‘informe Acosta’