Tenerife y Gran Canaria brillan en los primeros Culinary Hotel Awards 2025, los premios a la excelencia gastronómica hotelera de Canarias

Los galardones, impulsados por Prensa Ibérica, reconocen a los mejores chefs, restaurantes y hoteles del Archipiélago por su innovación, sostenibilidad y calidad culinaria

Últimos ganadores de la noche en los Culinary Hotel Awards

La gastronomía hotelera de Canarias vive un momento de esplendor. En los últimos años, los hoteles del Archipiélago se han consolidado como auténticos templos del sabor, donde la tradición isleña dialoga con la cocina de vanguardia. Los fogones de las Islas no solo atraen a turistas de todo el mundo, sino que también se han convertido en un motor de innovación, sostenibilidad y excelencia que refuerza la posición del destino canario en el mapa gastronómico internacional.

En este contexto, Puerto de la Cruz acogió la primera edición de los Culinary Hotel Awards 2025, una iniciativa pionera impulsada por Prensa Ibérica para reconocer el talento y la dedicación de los profesionales que elevan cada día la oferta culinaria de los hoteles canarios. Durante la gala, presidida por Javier Moll, se premiaron quince categorías que reflejan la diversidad y la calidad del sector.

Ganadores de los Culinary Hotel Awards

Mejor Bar Piscina: La Palmera Pool Bar – Salobre Hotel Resort / Andrés Gutiérrez Taberne

Ganadores de los Culinary Hotel Awards 2025

  • Mejor Bar Piscina: La Palmera Pool BarSalobre Hotel Resort (Gran Canaria)
  • Mejor Brunch: Santa Catalina, a Royal Hideaway HotelGran Canaria
  • Mejor Rooftop: Zambra SkyBarGF Victoria (Tenerife)
  • Mejor Desayuno: Palacio IcoLanzarote
  • Mejor Sumiller: Diego TornelBevir by Lopesan (Gran Canaria)
  • Mejor Cocina Sostenible: MuxgoGran Canaria
  • Mejor Cocina Internacional: Il BocconcinoRoyal Hideaway Corales (Tenerife)
  • Mejor Hotel Boutique: CésarLanzarote
  • Mejor Director de Alimentos y Bebidas: Jake WoodhouseThe Ritz-Carlton Abama (Tenerife)
  • Mejor Hotel Gastronómico: Royal Hideaway CoralesTenerife
  • Mejor Director de Hotel: Fernando TurnesRoyal Hideaway Corales (Tenerife)
  • Mejor Jefe de Sala: Rafael HurtadoPoemas by Hermanos Padrón (Gran Canaria)
  • Mejor Chef Ejecutivo: Jorge PeñateGran Meliá Palacio de Isora (Tenerife)
  • Mejor Restaurante: El Rincón de Juan CarlosTenerife
  • Mejor Chef: Diego SchattenhoferTaste 1973 (Tenerife)

Tenerife y Gran Canaria, líderes del talento culinario

La primera edición de los Culinary Hotel Awards confirmó el liderazgo de Tenerife y Gran Canaria como epicentros gastronómicos del Archipiélago. Ambas Islas acapararon la mayoría de los galardones gracias a su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.

Desde los rooftops panorámicos hasta los restaurantes de autor, pasando por sumilleres, chefs y directores de hotel, los premiados reflejan la evolución del turismo canario hacia una experiencia donde la gastronomía es protagonista.

Con estos galardones, Prensa Ibérica y sus cabeceras en el Archipiélago, El Día y La Provincia, refuerzan su compromiso con la promoción de la cultura gastronómica y la puesta en valor de un sector que une tradición, talento y creatividad bajo el mismo mantel.

