Canarias acusa al Estado de alterar las cifras en el traslado de menores con asilo

Nuevas promesas para Canarias. El Estado se ha comprometido con la Comunidad Autónoma a trasladar a 231 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península durante las semanas restantes de octubre. De cumplirse este compromiso, la cifra superaría a la de los chicos ya reubicados con protección internacional, que asciende a 182. Así lo anunció Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias, al término del comité interadministrativo celebrado este martes para abordar los traslados de los jóvenes. Sin embargo, Rodríguez advirtió que, pese a las garantías ofrecidas por la Administración central, es poco probable que se alcance la cifra prometida, especialmente debido al lento ritmo en que se están realizando las derivaciones. Aunque el Estado aseguró derivar a 500 menores en octubre, en ese cómputo, según el Ejecutivo regional, se incluyen a los que ya han alcanzado la mayoría de edad y que salen del sistema de protección canario a través de esa condición. Una respuesta claramente insuficiente para aliviar el hacinamiento que sufren las Islas.

"No puede considerarse algo positivo", criticó Rodríguez, quien explicó que, cuando los menores alcanzan la edad adulta y cuentan con protección internacional, son las entidades colaboradoras —y no el Gobierno de España— las que deben solicitar una plaza en los dispositivos de acogida para adultos. Por lo tanto, "no es una solución que esté ofreciendo el Gobierno", subrayó. En este contexto, el hecho de que muchos jóvenes estén alcanzando los 18 años desde que, hace siete meses, el Tribunal Supremo dictó el auto que obliga al Estado a asumir la tutela de más de un millar de niños solicitantes de asilo, "demuestra que algo está fallando".

La demora del Ejecutivo central en realizar las reubicaciones ha tenido consecuencias directas para los muchachos. Esta tardanza ha provocado que muchos no hayan sido atendidos por el sistema de protección cuando aún eran menores, lo que ha llevado a que la Comunidad Autónoma vuelva a tener a su cargo cerca de "mil chicos solicitantes de protección internacional". La situación dista de ser esperanzadora. Actualmente, Canarias cuenta con alrededor de 30 menores solicitantes de asilo que están próximos a alcanzar la mayoría de edad: "No se está ofreciendo la respuesta adecuada, los menores tienen expectativas, pero lo que se genera es incertidumbre, porque no saben cuándo serán atendidos".

