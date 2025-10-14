Las Cortes dan luz verde a la ampliación del Verano Joven al transporte marítimo

Buenas noticias para los jóvenes de Canarias. La Comisión Mixta de Insularidad aprobó este martes la modificación del programa Verano Joven que contempla ayudas económicas para los trayectos desde los territorios extrapeninsulares —Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla— hacia la Península. Con la moción, impulsada por Coalición Canaria y que se pondrá en marcha en 2026, se adapta el programa a las singularidades del transporte en los territorios insulares con medidas de descuento para el transporte marítimo, algo que hasta el momento no se había precisado. Desde el inicio de la programa - hace dos años - los trayectos desde estas regiones hacia la Península quedaban excluidos de las bonificaciones, lo que suponía un sobrecoste significativo para los jóvenes residentes.

La medida partía de las limitaciones de conectividad en los territorios insulares: la ausencia de trenes o de guaguas de larga distancia en Canarias obliga a los jóvenes del Archipiélago a utilizar un avión o un barco para desplazarse, con el consiguiente coste añadido. Mientras en el resto del país las personas de entre 18 y 30 años acceden a descuentos de hasta el 90% en el transporte público gracias al Verano Joven, en las Islas esta ayuda ha resultado, al menos en la práctica, inalcanzable.

La moción —una iniciativa no vinculante— fue rechazada por el Partido Socialista y Vox, mientras que Coalición Canaria logró el respaldo del Partido Popular tras aceptar una de sus enmiendas. En concreto, el PP propuso que los descuentos se apliquen exclusivamente al transporte marítimo "como vía sostenible, eficaz y justa para facilitar sus desplazamientos hacia otras islas, así como su conexión con el territorio continental, desde donde puedan beneficiarse plenamente del programa mediante las rutas de tren y guagua". El transporte aéreo, argumentó el PP, es más costoso y, por tanto, inviable para programas como el Verano Joven.

Acerca de la iniciativa

Con la modificación aprobada, la iniciativa se adapta a la realidad de los territorios insulares, evitando que sus residentes queden "excluidos de facto" de los beneficios promovidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible..

"La juventud de todas estas partes de España queda, una vez más, excluida de las políticas diseñadas desde la Península, sin que se haya previsto alternativa, compensación o ajuste alguno", criticó Coalición Canaria en su moción, pues aunque los residentes en Canarias cuentan con una bonificación del 75% en los billetes de avión para viajar a la Península, esta ayuda no cubría el acceso efectivo al programa, lo que levantó ampollas en la Comunidad Autónoma y llevó a exigir una solución específica para los territorios no peninsulares.