Muere un emú atropellado en la autovía GC-3 a la altura de Siete Palmas: la Policía Local de Las Palmas investiga el origen del animal y las causas del siniestro

Cuando vas conduciendo, es muy común que aparezcan en la carretera animales como perros, conejos, caballos o incluso unos jabalís. Sin embargo, jamás imaginarías toparte con un emú. Esto fue precisamente lo que le sucedió a un conductor en la carretera de Siete Palmas en Gran Canaria, quien atropelló a esta ave exótica, causándole la muerte instantánea. La Policía Local de Las Palmas está investigando cómo este animal llegó hasta allí y las circunstancias del accidente, que terminó con el ave fallecida, pero dejó al conductor ileso.

El ejemplar está considerado potencialmente peligroso, concretamente, es la tercera ave más peligrosa del mundo. Los emús son aves no voladoras originarias de Australia. Su peligrosidad solo está superada por el avestruz y el casuario. El animal puede alcanzar los dos metros de altura y superar los 50 km/h en carrera, lo que lo convierte en un animal imponente y difícil de controlar en espacios abiertos.

¿Por qué no deberían existir emús en Canarias?

Las Islas Canarias cuentan con una estricta normativa de control de especies exóticas debido a su delicado ecosistema insular. La presencia de animales como el emú está restringida, ya que podrían suponer un riesgo para la fauna autóctona y un desafío para la seguridad pública. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el Real Decreto 630/2013, que regula el catálogo español de especies invasoras, establecen que la introducción o tenencia de animales no autóctonos debe realizarse bajo autorización expresa y con recintos seguros.

En el caso de los emús, su presencia solo está permitida en zoológicos o centros de cría controlados, con vallados de gran altura y medidas de contención específicas. Aunque la investigación policial está abierta, los agentes barajan varias hipótesis sobre el origen del ejemplar. Una de las más probables es que perteneciera a una finca privada o centro de ocio rural, de donde podría haberse escapado accidentalmente por un fallo en el vallado.

Otra posibilidad es que el emú haya sido importado ilegalmente, un hecho que no sería inédito en Canarias. En los últimos años, las autoridades han detectado aves exóticas, reptiles y mamíferos importados sin permisos, que terminan liberados o escapando al medio.

Así fue el atropello del Emú

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria, ha informado de que el incidente ocurrió cuando el animal intentó cruzar la calzada, sin que el conductor del vehículo pudiera evitar el impacto. Hasta el lugar acudieron agentes del así como efectivos de Tráfico de la Guardia Civil, servicios de mantenimiento del Cabildo de Gran Canaria y personal sanitario para atender al conductor del vehículo que resultó ileso, según el comunicado emitido por los agentes.

Los equipos que se desplazaron aseguraron la zona y retiraron el cadáver del animal, que fue recogido por el servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La circulación quedó restablecida poco después.

El GRUMA ha iniciado diligencias para esclarecer la procedencia del emú, verificar su microchip y determinar si su tenencia era legal y cumplía con la normativa vigente sobre especies exóticas. Los agentes también estudian el origen del animal. El suceso ocurrió en la autovía GC-3, a la altura de Siete Palmas, en la carretera que sirven como circunvalación de la capital de la isla.

Los agentes piden a la población que no compren ilegalmente aves exóticas

Tener un emú o cualquier tipo de animal exótico en casa es un peligro, porque estos animales no están adaptados a vivir en un entorno doméstico. Además, pueden representar un riesgo tanto para las personas como para ellos mismos debido a su comportamiento impredecible, necesidades específicas y posibles enfermedades que podrían transmitir.

Este suceso ha reavivado el debate sobre el control y registro de animales exóticos en el archipiélago. Las autoridades recuerdan que la tenencia irresponsable de especies potencialmente peligrosas puede conllevar sanciones importantes e incluso responsabilidad penal si provoca daños o accidentes.

El emú atropellado en Gran Canaria se convierte así en un caso insólito que evidencia la necesidad de reforzar la supervisión de estas especies en entornos no adecuados. Más allá de la anécdota, la Policía de Las Palmas de Gran Canaria pide que nunca dejemos a nuestros animales sueltos, y más si se trata de exóticos como este emú.