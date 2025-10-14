DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

En Directo
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
El descenso de llegadas en la ruta canaria revela la violencia en Mauritania
Mientras Canarias celebra como un éxito la disminución de llegadas de cayucos o pateras desde Mauritania, expertos advierten sobre lo que subyace tras esta caída: una política de externalización de fronteras que se disfraza de cooperación internacional, pero que en la práctica perpetúa situaciones de violencia. La llegada de personas migrantes al Archipiélago procedentes del país se ha reducido un 52% en los primeros nueve meses del año, con un total de 8.178 personas frente a las 16.976 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque responsables políticos atribuyen este descenso a la colaboración con Mauritania –uno de los principales países de origen de quienes acceden a las Islas a través de la ruta canaria, considerada la más peligrosa y letal del mundo–, organizaciones internacionales como Human Rights Watch alertan sobre abusos en los controles migratorios, financiados además con fondos europeos.
El Ministerio de Juventud e Infancia refuerza el apoyo económico a los territorios fronterizos para la atención a la infancia migrante no acompañada
La Comunida Autónoma ha recibido 12 expedientes de chicos procedentes de las Islas
Las trabas en los traslados frenan el viaje de 47 menores con asilo
Nuevos inconvenientes en el traslado de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. El vaivén en las derivaciones y la demora del Gobierno central en realizarlas desalienta a los niños, quienes tras esperar a su derivación deciden no continuar con el viaje hacia el territorio peninsular. 47 menores que ya se encuentran en el centro Canarias 50 —un recurso temporal habilitado por el Estado como etapa previa al viaje a la Península— han decidido detener su reubicación y permanecer en el Archipiélago tras comprobar que su estancia en el recurso se ha prolongado más de lo inicialmente previsto y expresar su arraigo en las Islas. Así lo explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, al término de la reunión del comité interadministrativo celebrada ayer con el Estado para abordar los traslados de menores solicitantes de protección internacional.
Solo tres de los cinco traslados exprés previstos para esta semana podrán realizarse al confirmarse que dos de los chicos son mayores de edad
Un vacío legal deja sin castigo a asesinos y violadores en alta mar
La Fiscalía avisa a la UE de que la ley actual española impide perseguir delitos graves cometidos en embarcaciones en aguas internacionales
Clavijo sobre la salida frustrada del menor: "Es un ejemplo claro de la dejadez del Estado"
La derivación frustrada del primer adolescente migrante que llegó a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria ha levantado ampollas en el Ejecutivo regional. El presidente canario, Fernando Clavijo, manifestó su descontento ante la situación. "Es un ejemplo claro que evidencia la dejadez con la que el Estado está afrontando las derivaciones", reprochó Clavijo, quien agregó que el Gobierno de España, "en lugar de buscar excusas absurdas para llevar al Constitucional los presupuestos de la Comunidad Autónoma, debería centrarse en cumplir con sus obligaciones hacia los menores y con Canarias. Algunos deberían remar a favor de las Islas y no utilizar su cargo como ministros para posicionarse como líderes de la oposición".
El joven iba a ser reubicado en Extremadura en el marco de la declaración de contingencia migratoria
Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo
Canarias vigila que los jóvenes migrantes no acompañados que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de protección internacional. Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la reunión del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado para abordar los traslados de menores con solicitud de asilo. La tardanza del Gobierno central en ejecutar los traslados, pese al auto del Tribunal Supremo dictado hace seis meses que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo, ha tenido consecuencias directas. Muchos de los chicos han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido trasladados a la Península. Una situación que pone en jaque la eficacia del sistema: "Han tardado tanto en salir hacia la Península que durante el proceso muchos ya han cumplido los 18 años, por lo que estamos muy atentos a que sigan dentro del sistema de protección internacional", afirmó la consejera. Además, recalcó que estos jóvenes, aunque hayan alcanzado la edad adulta, "deben tener prioridad absoluta sobre cualquier otra solicitud, simplemente por el hecho de haber sido menores tutelados".
El presidente del Gobierno canario critica la falta de "diligencia a la hora de que el Estado asuma la responsabilidad de los menores"
